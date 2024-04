Zoper soprogo španskega premierja uvedli preiskavo zaradi suma korupcije

Španski portal El Confidencial je poročal, da je Begona Gomez tarča preiskave zaradi njenih povezav z več zasebnimi podjetji, ki so prejela državna sredstva oziroma so bila izbrana na razpisih za javna naročila. Pri skupini Manos Limpias, ki se prevede kot "Čiste roke", so dejali, da je Gomezova kot žena predsednika vlade izkoristila svoj vpliv in domnevno zagotovila sponzorje za univerzitetni magistrski študij, ki ga je vodila.