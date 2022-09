Zoper Trumpa tožba zaradi finančnih goljufij: 'Gre za lov na čarovnice'

Donald Trump, trije njegovi otroci in dva izvršna direktorja podjetja 'The Trump Organization' so obtoženi finančnih goljufij. "Donald Trump je s pomočjo svojih otrok in višjih sodelavcev lažno napihnil svoje neto premoženje za milijarde dolarjev. S tem je želel neupravičeno obogateti in ogoljufati sistem," je dejala državna tožilka Letitia James. Bivši ameriški predsednik medtem zavrača obtožbe in pravi, da gre 'za še en lov na čarovnice'.

Donaldu Trumpu, Donaldu ml. Trumpu, Ivanki Trump in Ericu Trumpu grozi tožba zaradi finančnih goljufij. Lagali naj bi o vrednosti nepremičnin, s čimer so želeli dobiti posojila in plačati manj davkov, poroča BBC. Sodelovanja pri goljufijah sta obsojena še dva izvršna direktorja nepremičninskega podjetja The Trump Organization Allen Weisselberg in Jeffrey McConney. icon-expand Donald Trump, Allen Weisselberg in Donald ml. Trump FOTO: AP Po triletni civilni preiskavi je tožbo zoper osumljencev vložila newyorška državna tožilka Letitia James. Čeprav njen urad nima pooblastil za vložitev kazenskih ovadb, bodo obtožbe o kaznivih dejanjih posredovali zveznim tožilcem in davčni upravi. "Donald Trump je s pomočjo svojih otrok in višjih sodelavcev v organizaciji Trump lažno napihnil svoje neto premoženje za milijarde dolarjev. S tem je želel neupravičeno obogateti in ogoljufati sistem," je dejala Jamesova. icon-expand Po triletni preiskavi je tožbo zoper Trumpove vložila državna tožilka Letitia James. FOTO: AP Eno izmed tako "napačno" ocenjenih nepremičnin je bilo tudi Trumpovo osebno stanovanje v zgradbi Trump Tower. Ocenili so ga na okoli 327 milijonov evrov. "Nobeno stanovanje v New Yorku ni bilo nikoli prodano za tolikšen znesek," je ocenila državna tožilka. Ta sicer meni tudi, da finančni kriminal belih ovratnikov ni zločin brez žrtev. "Ko ljudje z dobrimi zvezami prekršijo zakon, da bi vzeli več denarja, kot so upravičeni, to zmanjša sredstva, ki so na voljo delovnim ljudem, navadnim ljudem, malim podjetjem in vsem davkoplačevalcem, " je povedala. icon-expand Trump je svoje stanovanje ocenil na okoli 327 milijonov evrov. Z napihovanjem cen so želeli povečati svoje premoženje. FOTO: AP Donald Trump se je na obsodbe odzval z besedami, da gre za še en "lov na čarovnice". Prav tako pa je Jamesovo obtožil, da je rasistka. "Gre za še en lov na čarovnice, s strani rasistične tožilke, ki je bila neuspešna pri kandidaturi za guvernerko in, ki od javnosti ni dobila skoraj nič podpore," je zapisal Trump na družbenem omrežju. Tožilka za obsojene člane Trumpove družine zahteva prepoved opravljanja funkcij uradnikov ali direktorjev v kateremkoli newyorškem podjetju. Prav tako želi, da se nepremičninskemu podjetju Trump Organization prepove vključevanje v nepremičninske transakcije za prihodnjih pet let. Tožijo pa jih še za okoli 250 milijonov evrov. PREBERI ŠE Trump naj bi skril zaupne dokumente Tožba je sicer ena izmed več obtožb, s katerimi se Trump trenutno sooča.