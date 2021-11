Zorčič v taborišču Auschwitz-Birkenau na simpoziju o antisemitizmu

Zorčič se na povabilo Evropskega judovskega združenja mudi na dvodnevnem dogodku na Poljskem, ki se je začel v ponedeljek v Krakovu s simpozijem o antisemitizmu. Kot uvodni govornik je izpostavil ponos nad dejstvom, da prihaja iz mlade evropske države, ki izhaja iz zapuščine antifašističnega odpora in je v tridesetih letih svojega obstoja naredila veliko za spominjanje, spoštovanje in preprečevanje antiseminizma.

Dotaknil se je tudi vloge umetnosti pri odpiranju oči javnosti o strašljivosti holokavsta, pri tem pa omenil serijo slik Nismo poslednji Zorana Mušiča in roman Nekropola Borisa Pahorja . "Barbarsko bi bilo pravzaprav ne pisati, ne slikati, se ne spominjati - in se ne boriti proti tistim, ki zanikajo to absolutno zlo," je še dejal Zorčič. Ob obisku prenovljenega Pavilijona 17, v katerem so trpeli tudi slovenski interniranci, se je zavzel za čim prejšnjo ureditev spominske razstave, kar je sicer v pristojnosti ministrstva za kulturo.

"Tu se je smrt utrudila do smrti in uresničil biblijski pekel. Tu je zločin dobil sloves obrti in na milijone duš premlel v pepel," je v nagovoru Zorčič povzel besede slovenskega pesnika Lojzeta Krakarja.

Udeležence seminarja v Krakovu je Zorčič spomnil tudi na kritične odzive slovenske in evropske javnosti na nedavne nedopustne izjave z vrha izvršilne veje oblasti z antisemitsko naravnanimi sporočili. "Ta žalostni dogodek dokazuje, kako zapleteni in težki so časi, v katerih živimo: vsaka beseda je pomembna, vsako dejanje lahko predstavlja najboljšo prakso ali najslabši scenarij. Odgovornost javnih osebnosti pri varovanju standardov javnega diskurza je ogromna - in temu primerni morajo biti naše besede in dejanja," je dejal.

Vsakoletni dvodnevni dogodek v Krakovu in taborišču Auschwitz-Birkenau je pripravilo Evropsko judovsko združenje v spomin na Kristalno noč z 9. na 10. november 1938. Auschwitz (poljsko Oswiecim) je bilo največje nemško koncentracijsko taborišče med drugo svetovno vojno. Večina taboriščnikov je umrla v plinskih celicah. Poleg tega so številni umrli zaradi izčrpanosti, mučenja, lakote in posledic psevdomedicinskih poskusov.