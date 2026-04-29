Tujina

Nova preiskava: Epstein naj bi na ranču Zorro zakopal trupli žensk

nova Mehika, 29. 04. 2026 10.04 pred 36 minutami 2 min branja 13

Avtor:
N.L.
Nekdanji Epsteinov ranč

Ne le na zasebnem otoku v Karibih, spolni prestopnik Jeffrey Epstein naj bi dekleta in ženske zlorabljal tudi na osamljenem ranču Zorro v Novi Mehiki na jugozahodu ZDA. Javilo se je več domnevnih žrtev, nekdanja zaposlena na ranču pa trdi, da je Epstein ob posestvu zakopal dve trupli žensk. Stekla je ponovna preiskava.

Javilo se je več prič, ki trdijo, da jih je Epstein s sodelavci na ranč pripeljal s helikopterjem in jih tam zlorabil.

Medtem ko preiskava še poteka, je predstavnica zvezne države Marianna Anaya za Reuters povedala, da so v stiku tudi z več lokalci, ki prav tako trdijo, da so bili na ranču zlorabljeni. Skupaj z ministrstvom za pravosodje ocenjujejo, ali bi lahko domnevnim žrtvam pomagali vložiti tožbe.

Zvezna država Nova Mehika je preiskavo o domnevni trgovini z ljudmi za spolne namene na ranču ponovno odprla v začetku leta, ko je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo več milijonov dokumentov o Epsteinu.

Med njimi je bilo tudi sporočilo iz leta 2019, v katerem je oseba trdila, da je delala na ranču in da je Epstein v hribih v okolici posestva zakopal trupli dveh deklet.

Anonimna oseba je zatrdila, da ima tudi videoposnetke Epsteinove zlorabe mladoletnikov. V zameno za posnetek je anonimnež zahteval plačilo v višini enega bitcoina, ki je bil takrat vreden okoli 8000 dolarjev (6800 evrov), poroča AlJazeera.

Objavljeni Epsteinovi dosjeji v začetku leta so sprožili novo preiskavo.
Objavljeni Epsteinovi dosjeji v začetku leta so sprožili novo preiskavo.
FOTO: AP

16. februarja letos pa je oseba, katere identiteto so zakrili, dvema demokratskima predstavnikoma poslala sporočilo, v katerem trdi, da je leta 2020 vlomila v Epsteinov nekdanji ranč in tam naletela na dva grobova, ki pa sta bila izpraznjena. Oseba, ki je zapisala, da se zaveda, da je takšno početje nezakonito, je priložila tudi fotografije.

Namige informatorja še preiskujejo, informacij o verodostojnosti trditev pa ne morejo posredovati, je za AlJazeero zagotovil demokratski predstavnik Andrei Romero.

Ali sta sporočili iz leta 2019 in februarja letos povezani in ali za njima stoji ista oseba, ni jasno.

Na podporni center za žrtve zlorab v Novi Mehiki se je leta 2019, ko so Epsteina aretirali, obrnilo približno 45 oseb, ki so iskale pomoč, terapije in informacije v zvezi z domnevnimi spolnimi zlorabami na ranču. Polovica teh naj bi bila na posestvu tudi zlorabljena. Nobena od žensk takrat sicer ni podala prijave na policijo, podatke centra navaja Reuters.

Vhod na posestvo, ki ima od 2023 novega lastnika - poslovneža iz Teksasa.
Vhod na posestvo, ki ima od 2023 novega lastnika - poslovneža iz Teksasa.
FOTO: AP

Ranč Zorro se nahaja približno 50 kilometrov južno od Santa Feja. Epstein ga je kupil leta 1993. Pred sedmimi leti, ko so Epsteina obtožili trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, so v Novi Mehiki preiskavo zoper Epsteina zaključili. Trenutno je v teku nova preiskava.

KOMENTARJI13

Artechh
29. 04. 2026 10.40
Pomagali bodo vložiti tožbe... Ampak proti komu? Grobu?
gonisetaubi
29. 04. 2026 10.29
zmanjkalo resnih tem na tem rumenem portalu..🤣🤣🤣🤣
gonisetaubi
29. 04. 2026 10.28
ko se napiše naj bi na tem portalo pol je to laž..🤣
Jezna lepookica
29. 04. 2026 10.27
Tam niso samo trupla žensk, tudi otrok so....dobro vejo ti elitni spevrženci kaj se je tam dogajalo
royayers
29. 04. 2026 10.18
sprevržena elita. Trump kakopak ne ve nič
macolagobec
29. 04. 2026 10.16
Eh, Epstein je koga zakopa, pa ja de. On je bil skoraj milijarder. Zdaj mu bodo post humno začeli pripisovati vse živo. Za kozlat!
Hugh_Mungus
29. 04. 2026 10.25
Eni ste res pravi hlapci.
golobove drobtinice
29. 04. 2026 10.26
Imel je zaposlene, ki so vedeli in izpolnjevali njegove ukaze, ampak za te ni zanimanja, da bi tudi kazensko odgovarjali.
Justice4all
29. 04. 2026 10.14
Več trupel bodo našli,več vojn bo Trump začel...
ActiveS
29. 04. 2026 10.14
Samo da se Melanija bori za izobrazbo svetovnih otrok, sploh v Iranu in Palestini
rok1211
29. 04. 2026 10.12
Vojna v Iranu ne pomaga, spet je vroče doma!
ActiveS
29. 04. 2026 10.17
🤣
