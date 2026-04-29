Nova preiskava: Epstein naj bi na ranču Zorro zakopal trupli žensk

Javilo se je več prič, ki trdijo, da jih je Epstein s sodelavci na ranč pripeljal s helikopterjem in jih tam zlorabil.

Medtem ko preiskava še poteka, je predstavnica zvezne države Marianna Anaya za Reuters povedala, da so v stiku tudi z več lokalci, ki prav tako trdijo, da so bili na ranču zlorabljeni. Skupaj z ministrstvom za pravosodje ocenjujejo, ali bi lahko domnevnim žrtvam pomagali vložiti tožbe.

Zvezna država Nova Mehika je preiskavo o domnevni trgovini z ljudmi za spolne namene na ranču ponovno odprla v začetku leta, ko je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo več milijonov dokumentov o Epsteinu.

Med njimi je bilo tudi sporočilo iz leta 2019, v katerem je oseba trdila, da je delala na ranču in da je Epstein v hribih v okolici posestva zakopal trupli dveh deklet.

Anonimna oseba je zatrdila, da ima tudi videoposnetke Epsteinove zlorabe mladoletnikov. V zameno za posnetek je anonimnež zahteval plačilo v višini enega bitcoina, ki je bil takrat vreden okoli 8000 dolarjev (6800 evrov), poroča AlJazeera.