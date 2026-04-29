Nova preiskava: Epstein naj bi na ranču Zorro zakopal trupli žensk

Javilo se je več prič, ki trdijo, da jih je Epstein s sodelavci na ranč pripeljal s helikopterjem in jih tam zlorabil.
Medtem ko preiskava še poteka, je predstavnica zvezne države Marianna Anaya za Reuters povedala, da so v stiku tudi z več lokalci, ki prav tako trdijo, da so bili na ranču zlorabljeni. Skupaj z ministrstvom za pravosodje ocenjujejo, ali bi lahko domnevnim žrtvam pomagali vložiti tožbe.
Zvezna država Nova Mehika je preiskavo o domnevni trgovini z ljudmi za spolne namene na ranču ponovno odprla v začetku leta, ko je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo več milijonov dokumentov o Epsteinu.
Med njimi je bilo tudi sporočilo iz leta 2019, v katerem je oseba trdila, da je delala na ranču in da je Epstein v hribih v okolici posestva zakopal trupli dveh deklet.
Anonimna oseba je zatrdila, da ima tudi videoposnetke Epsteinove zlorabe mladoletnikov. V zameno za posnetek je anonimnež zahteval plačilo v višini enega bitcoina, ki je bil takrat vreden okoli 8000 dolarjev (6800 evrov), poroča AlJazeera.
16. februarja letos pa je oseba, katere identiteto so zakrili, dvema demokratskima predstavnikoma poslala sporočilo, v katerem trdi, da je leta 2020 vlomila v Epsteinov nekdanji ranč in tam naletela na dva grobova, ki pa sta bila izpraznjena. Oseba, ki je zapisala, da se zaveda, da je takšno početje nezakonito, je priložila tudi fotografije.
Namige informatorja še preiskujejo, informacij o verodostojnosti trditev pa ne morejo posredovati, je za AlJazeero zagotovil demokratski predstavnik Andrei Romero.
Ali sta sporočili iz leta 2019 in februarja letos povezani in ali za njima stoji ista oseba, ni jasno.
Na podporni center za žrtve zlorab v Novi Mehiki se je leta 2019, ko so Epsteina aretirali, obrnilo približno 45 oseb, ki so iskale pomoč, terapije in informacije v zvezi z domnevnimi spolnimi zlorabami na ranču. Polovica teh naj bi bila na posestvu tudi zlorabljena. Nobena od žensk takrat sicer ni podala prijave na policijo, podatke centra navaja Reuters.
Ranč Zorro se nahaja približno 50 kilometrov južno od Santa Feja. Epstein ga je kupil leta 1993. Pred sedmimi leti, ko so Epsteina obtožili trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, so v Novi Mehiki preiskavo zoper Epsteina zaključili. Trenutno je v teku nova preiskava.
