Zračni vrtinec v Italiji: drevesa so padala kot domine

V torek so močno deževje, toča in silovit veter prizadeli tudi severno območje Benečije. V gozdovih v regijah Cadore, Comelico in Ampezzano je pustošil zračni vrtinec. Ta je drevesa podiral kot hišice iz kart. Večjo škodo pa je neurje pustilo tudi na zgradbah ter avtomobilih, ki so jih pod seboj pokopala padajoča drevesa. Posredovali pa so tudi gorski reševalci.

Italijanski meteorologi pravijo, da je silovitost neurja sorazmerna z vročino, ki je na območju pustošila pred tem. Okoli 17. ure se je namreč Dolomitom približala prva nevihtna fronta, ki je iz sebe izpustila vso nakopičeno energijo, ki se je nabirala v večdnevni vročini, poroča Ansa.

Nastal je močan zračni vrtinec, ki je kot kosilnica prešel gozdove v regijah Cadore, Comelico in Ampezzano. Uničena so večja območja jelovih in macesnovih gozdov, kjer so drevesa padala kot domine. To je bilo doslej mogoče videti le med strašno nevihto 'Vaia', ki je pustošila oktobra 2018. Predsednik Benečije Luca Zaia je že stopil v stik z župani prizadetih območij, da bi ocenili škodo na objektih, poroča Rai Newes. "V teku je več kot 80 intervencij, moči pa krepijo tudi ekipe iz Trevisa in Verone. Slušamo opredeliti nastalo škodo," je dejal in se ob tem zahvalil reševalcem in vsem prostovoljcem. "Nekatera pobočja gozdov, ki jih je prizadel veter, so skoraj popolnoma uničena. Slike spominjajo celo na neurje Vaia," je še ocenil ter tako spomnil na leto 2018, ko je zaradi neurja padlo na tisoče dreves.

Nevihta, ki jo je spremljal vihar, je odpovedala tudi prijateljsko tekmo, ki bi jo Genoa morala odigrati proti WSG Tirol, avstrijskemu bundesligašu, v pripravljalnem kampu v Moeni. To je bila druga preizkušnja za moštvo Alberta Gilardina, po 12 doseženih golih proti amaterjem Fasse. A malo pred začetkom tekme je vreme pokvarilo in poškodovalo strukturo športnega igrišča Benatti. Igralci in tehnično osebje so zapustili igrišče in se zatekli v slačilnico. Zaradi slabih vremenskih razmer sta se kluba odločila za odpoved tekme.

Gorska reševanja v neurju Posredovali so tudi alpske reševalne službe, ki so reševali dva para romunskih turistov. Zaradi neurja sta namreč obtičala v gorah. Prav tako se je v gorah poškodoval tudi gorski kolesar, ki je prav tako potreboval pomoč gorskih reševalcev. Helikopter je reševal poljskega pohodnika, ki ga je ujelo hujše neurje s točo, alpska reševalna služba Belluno pa se je morala povzpeti na vrh Monte Perona, kjer sta brat in sestra, stara 19 in 21 let, premočena in premražena obtičala na spolzki strmini.