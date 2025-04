'Zradirala' gozd, nato na črno postavila nelegalen kamp

"Če bi obstajalo tekmovanje za uničevalca ali uzurpatorja leta, bi bila 46-letnica verjetno v samem vrhu," piše portal Morski.hr, ki poroča o novi črni gradnji na območju Istre. Policisti so namreč ravno zaključili obsežno preiskavo zoper črnograditeljico, ki je s svojim delovanjem prekršila vrsto zakonov.

Policisti so ugotovili, da je ženska od leta 2022 do 2024 na svojem posestvu, ki se nahaja izven meja gradbenega območja in znotraj gozda (na območju zavarovanega priobalnega pasu), kjer gradnja ali postavitev premičnih, montažnih in drugih objektov ni dovoljena, brez dovoljenj in soglasij izvajala gradbena dela in zgradila več objektov s celotno infrastrukturo.

Zgradila je tudi dostopne poti do plaže ter celotno posest ogradila z visoko kovinsko ograjo.

Policisti so v rednem postopku zoper žensko vložili kazensko ovadbo, državni inšpektorat pa je prepovedal nadaljnjo gradnjo in izdal odločbo o odstranitvi nelegalnih objektov.