Zraven italijanske bolnišnice zazevala ogromna luknja

Po prvih ocenah je vzrok najverjetneje posedanje tal, ki se je zgodilo zaradi erozije pod parkiriščem. Gasilci bodo iz luknje potegnili avtomobile, ki so popadali v njo, pred tem pa so zavarovali širše okolje, saj se bojijo, da bi lahko neutrjeni robovi luknje povzročili dodatno škodo, poroča RAI.

Nastanek luknje je tudi presekal električno in vodovodno povezavo do dela bližnje bolnišnice oziroma do njenega covidnega oddelka, ki ga bodo morali evakuirati. Pri izpadu elektrike so se vklopili generatorji, ki so nemoteno zagotavljali oskrbo z električno energijo, a bodo paciente kljub temu premestili, saj potrebujejo dolgoročnejšo rešitev in nemoteno delovanje vseh električnih aparatov.