V klubu Noa v Zrćah še naprej divje zabave, napovedujejo 'varen in odgovoren' dogodek

So pa v Novalji že konec junija sprejeli odločitev, da v letošnji turistični sezoni klubom in koncesionarjem na plaži Zrće ne bodo izdali soglasij za izvedbo festivalov in ostalih zabav, ki se jih udeležujejo tudi številni mladi iz Slovenije. Podobno odločitev je sprejela tudi občina Kolan, kjer imajo sedež priljubljeni klub Noa in ostali manjši klubi. V skladu s tem so prepovedani festivali in posebni organizirani dogodki, klubi pa ostajajo odprti in lahko še naprej obratujejo, poroča Index.hr.