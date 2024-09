Požar na območju Žrnovnice pri Splitu ponoči omejili

Zagorelo je v nedeljo pozno popoldne. "Kmalu po 16. uri je Županijski gasilsko-operativni center Split prejel obvestilo o požaru na odprtem prostoru v kraju Korušce, zaselku Taraši, ki je zajel travo, nizko rastlinje in borov gozd. Gasilci in letala so bila napotena proti izviru Žrnovnice, severovzhodno od raketne baze," so v nedeljo povedali gasilci.