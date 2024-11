Žrtev izraelskih napadov tokrat tiskovni predstavnik Hezbolaha

In ravno zaradi te vse večje prepoznavnosti, je postal tarča Izraela, ki se bi ga naj odločil ubiti med stopnjevanjem svoje ofenzive v Libanonu in intenzivnejšimi diplomatskimi prizadevanji za prekinitev ognja med Hezbolahom in Izraelom. Hezbolah namreč trenutno preučuje ameriško-izraelski predlog, ki je bil v četrtek predložen libanonski vladi, trdijo določeni viri CNN, ki so seznanjeni s pogajanji. A Afifov umor bi utegnil vse spremeniti.

Izrael medtem bije bitko na različnih frontah. Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo v nedeljo zjutraj v napadih na Beit Lahijo na severu Gaze ubitih najmanj 50 ljudi. V dveh od napadenih hiš naj bi se skrivalo več deset Palestincev, razseljenih zaradi izraelske operacije na bližnjem območju Džabalija. "Sedeli smo doma in nenadoma zaslišali močne udarce, zaradi česar nismo mogli zapustiti hiše," je dejal eden od očividcev za CNN. Dodal je, da so ljudje na tem območju ob odsotnosti civilne zaščite in reševalnih vozil kar sami začeli z odstranjevanjem trupel izpod ruševin. Civilna zaščita Gaze namreč trdi, da zaradi nenehnih napadov ne morejo delovati na tem območju.

Izraelske sile so ciljale tudi Al-Bureij v osrednjem delu Gaze, pri čemer je bilo po podatkih bolnišnice Al Aksa, kamor so bila odpeljana trupla, ubitih 23 ljudi. "Za nami je strašna noč, otroci so kričali, vsak je klical svojo mamo," je dejal Mahmud Azaiza, eden od prebivalcev tega območja.