Žrtev orkana Helene v ZDA že več kot sto

Helene je kot orkan četrte kategorije v četrtek zvečer dosegel obalo Floride in s sabo prinesel vetrove s hitrostjo do 225 kilometrov na uro. V petek se je pomaknil nad Georgio, Severno in Južno Karolino ter oslabel v tropsko nevihto in nazadnje v posttropski ciklon, a kljub temu povzročal opustošenje.

Obilno deževje z močnim vetrom je prizadelo mesta na Floridi, v Georgii, Severni Karolini, Južni Karolini in Tennesseeju, kjer je neurje uničevalo domove in poplavljalo ceste. Obenem je brez elektrike ostalo na milijone gospodinjstev, velika naj bi bila tudi škoda na cestah in sistemih za oskrbo z vodo.

Škoda, ki jo je doslej v ZDA povzročila Helene, sicer po ocenah znaša med 95 in 110 milijard dolarjev. Glede na zadnje podatke je umrlo najmanj 116 ljudi, navaja britanski BBC. Največ žrtev so našteli v Severni in Južni Karolini. Kot je javil šerif okrožja Buncombe v Severni Karolini, so samo v tem okrožju našteli 30 umrlih.