Žrtev ubil in razkosal: dosmrtna ječa za sina španskega igralca

Primer so zaradi krutosti, pa tudi zaradi storilčevih družinskih vezi v Španiji podrobno spremljali, številne medijske hiše so poslale svoje novinarje na izrek sodbe. Njegov oče je namreč priljubljeni televizijski igralec Rodolfo Sancho , mama pa prav tako igralka Silvia Bronchalo . Še bolj znan in priljubljen je bil njegov sicer že pokojni dedek Sancho Gracia . Primer je odmeval tudi na Tajskem in v Kolumbiji, od koder je prihajala žrtev.

Na Tajskem so na dosmrtno ječo obsodili Daniela Sancha Bronchala , člana znane španske igralske družine, ki si je ime ustvaril s kuharskim kanalom na Youtubu. 30-letnika so spoznali za krivega umora 44-letnega plastičnega kirurga Edwina Arriete Arteage avgusta lani med skupnimi počitnicami na otoku Koh Pha-ngan.

30-letniku so očitali, da je Edwina Arrieto Arteago ubil in razkosal, dele telesa pa zapakiral v plastične vreče in jih odložil na različnih koncih otoka, nekatere pa tudi pometal v morje. V zagovoru je sicer dejanje priznal, a je vztrajal, da je šlo za samoobrambo. Trdil je, da sta se stepla, ker ga je 44-letnik poskušal spolno zlorabiti, pri tem pa naj bi ta padel in tako nesrečno zadel ob rob kadi, da je izgubil zavest in pozneje umrl, poroča Guardian.

Sodišče njegovi obrambi ni verjelo. Preiskava je namreč pokazala, da je že pred umorom nabavil nož, gumijaste rokavice in čistilo, zato so zaključili, da je dejanje načrtoval, piše BBC.

Na policiji se je sicer prvič oglasil v začetku lanskega avgusta, ko je prijavil, da je Arrieta Arteaga pogrešan. Ob istem času so na enem od odlagališč na otoku odkrili vrečo z ostanki trupla. Sancho Bronchalo se je na zaslišanju nato zlomil, preiskovalce pa sam vodil na sedem različnih mest, kamor je skril dele trupla.

Sodišče mu je sprva dosodilo smrtno kazen, a so jo zaradi njegovega sodelovanja spremenili v dosmrtno. Oglasil se je tudi odvetnik žrtvine družine, ki je dejal, da so z razsodbo zadovoljni.