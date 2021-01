Žrtvam potresa na pomoč z risbicami in igračami priskočili tudi otroci

Paketi pomoči na območja, ki jih je prizadel potres, prihajajo iz vseh koncev Hrvaške, vsake toliko pa prostovoljci naletijo tudi na takšne, ki so jih poslali najmlajši. Otroci pošiljajo igrače, odejice, tolažilne besede, lepe misli in želje, da bi se stvari kmalu normalizirale. Otroška sporočila so začeli objavljati na Facebooku, kjer je zaživela posebna skupina Crtež/poruka podrške (Risbice / sporočila podpore), poroča 24 Sata.

V skupini so risbice in sporočila tako tistih, ki jih niso uspeli poslati z donacijo, pa bi vseeno želeli, da jih prizadeti prejmejo. Na drugi strani tudi žrtve potresa objavljajo zahvale za prejete risbe in sporočila, lahko tudi poskusijo poiskati osebe, ki so jim paket poslale. Precej pa je tudi fotografij paketkov, katerih sporočilca ali risbice so se dotaknila prostovoljcev in so jih zato med razvrščanjem paketov fotografirali.

Zelo lepa sporočila so tako na primer fotografirali prostovoljci iz Trogirja. Petletni Ivan in šestletni Josip sta poslala plišastega medvedka.