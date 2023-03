Žrtvam potresov v Turčiji in Siriji sedem milijard, na pomoč tudi Slovenija

Mednarodna skupnost je na donatorski konferenci za pomoč žrtvam uničujočih potresov v Turčiji in Siriji napovedala sedem milijard evrov, je v Bruslju sporočil predsedujoči Svetu EU, švedski premier Ulf Kristersson. Po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je zbrani znesek presegel pričakovanja. Slovenija bo državama namenila 500.000 evrov. Materialna škoda potresov v Turčiji sicer znaša okoli 970 milijard evrov, je sporočil turški predsednik.

"Slišali smo glasove vlad po vsem svetu, ki so sporočili, da prizadeti ljudje niso sami. Z vami smo," je na novinarski konferenci dejal švedski premier Ulf Kristersson. Zadovoljna je bila tudi predsednica komisije Ursula von der Leyen. "Zelo sem vesela, da danes vidim, da mednarodna skupnost odločno podpira prizadevanja za obnovo v Turčiji in Siriji," je dejala in dodala, da smo ljudem v Turčiji in Siriji pokazali, da podpiramo ljudi v stiski. "Skupaj smo presegli pričakovanja z obljubami v vrednosti sedem milijard evrov," je še sporočila na družbenem omrežju. Evropska komisija je že pred tem naznanila, da bo Turčiji zagotovila milijardo evrov pomoči za obnovo države po katastrofalnem potresu, ki je v začetku februarja prizadel jugovzhod te države in dele sosednje Sirije. Tej pa bodo zagotovili 108 milijonov evrov za humanitarno pomoč, je še dejala predsednica Evropske komisije, ki je skupaj s švedskim predsedstvom Sveta EU v Bruslju gostila mednarodno donatorsko konferenco.

icon-expand Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu, Ursula von der Leyen in Ulf Kristersson FOTO: AP

Pomoč Turčiji in Siriji so napovedale številne sodelujoče države. Nemčija bo podvojila svojo podporo žrtvam potresa v Turčiji in Siriji na skupno 240 milijonov evrov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Slovenija bo po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon prizadetima državama namenila dodatnih 500.000 evrov humanitarne pomoči. Naša država je Turčiji in Siriji doslej sicer že namenila več kot milijon evrov popotresne pomoči. "Slovenija je Turčiji in Siriji že namenila 1,13 milijona evrov popotresne pomoči, in sicer prek napotitve strokovnjaka za pomoč, napotitve skupine reševalnih psov s spremljevalci ter materialne in finančne pomoči," je dejala, ko je najavila 500.000 evrov dodatne humanitarne pomoči za državi.

icon-expand Turški državljani nakupujejo na tržnici, ki je bila vzpostavljena za pomoč preživelim v potresu. FOTO: AP

Od tega bo 200.000 evrov namenjenih projektu slovenske ustanove za krepitev človekove varnosti ITF v Siriji, 200.000 bo prek Sklada ZN za otroke (Unicef) prejela Turčija, 100.000 evrov pa bo Slovenija zagotovila Mirovnemu in humanitarnemu skladu za ženske v Siriji. Na današnji konferenci je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan dejal, da je število smrtnih žrtev februarskih uničujočih potresov samo v Turčiji preseglo 50.000, materialna škoda pa znaša 104 milijarde ameriških dolarjev (okoli 970 milijard evrov). V luči tega se je EU zavezala, da bo Turčiji zagotovila milijardo evrov, Siriji pa 108 milijonov evrov pomoči. "Ne glede na njen gospodarski položaj, se nobena država ne more sama spopasti s takšno katastrofo," je Erdogan prek video povezave povedal na konferenci v Bruslju.

icon-expand Turški državljani nakupujejo na tržnici, ki je bila vzpostavljena za pomoč preživelim v potresu. FOTO: AP