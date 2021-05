Žrtve eksplozij v Kabulu večinoma dekleta tamkajšnje srednje šole

Eksplozije so se zgodile ravno v trenutku, ko so učenke srednje šole v Kabulu zapuščale stavbo, slike na družbenih omrežjih pa kažejo, kako so na ulici puščale šolske torbe. Najiba Arian, predstavnica ministrstva za šolstvo, je dejala, da so bile žrtve eksplozije predvsem šolarke te šole.

V soseski v zahodnem Kabulu sicer živijo številni pripadniki manjšinske skupnosti Hazara, ki so mongolskega in srednjeazijskega porekla in so večinoma šiitski muslimani, poroča BBC.