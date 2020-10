Žrtve iz 'tovornjaka smrti' klicale na pomoč in se poslavljale od družin

Eden od njih je svoji ženi in otrokom poslal sporočilo, v katerem se jim opravičuje, da ne bo mogel več skrbeti zanje. " Tuan tu. Žal mi je. Ne morem skrbeti več za vas. Žal mi je. Ne morem dihati, " je v kratkem sporočilu dejal 25-letni Nguyen Tho Tuan . Nato je čez nekaj časa poslal še eno sporočilo, kjer znova poudari, da mu je žal in "da je za vse kriv sam".

Na osrednjem sodišču v Londonu je bilo moč slišati pretresljiv potek poti 39 Vietnamcev v Veliko Britanijo. Obupani migranti so skušali večkrat poklicati svoje družinske člane in vietnamske reševalne službe, ko so na poti na Otok s trajektom pričeli dušiti v prikolici.

Druga žrtev je iz zabojnika skušala poklicati reševalne službe, tretja pa je posnela sebke, ki so ponazarjali razmere v prikolici. V prenatrpanem in temnem zabojniku so temperature dosegle skoraj 39 stopinj Celzija, migranti pa so bili v njem več ur, preden je zmanjkalo kisika. Sodni izvedenec je na sodišču pojasnil, da bi lahko v devetih urah zrak v zabojniku postal toksičen, kar pa je tudi povzročilo smrt migrantov.

Tožilstvo trdi, da so obtoženi moški del večje kriminalne združbe, ki je v preteklosti že večkrat tihotapila ljudi na Otok. Da pa je lanskega 23. oktobra načrt spodletel, je bil kriv njihov pohlep. V eno prikolico so namreč naložili preveč ljudi, vsakemu pa so za pot zaračunali 10.000 britanskih funtov (okoli 11.000 evrov).

Med umrlimi so bili moški, ženske in otroci stari med 15 in 44 let. Večina žrtev je potovala prek Francije do Belgije, nato pa s trajektom do Otoka. V prikolici naj bi jih kriminalna združba brez dodatnega kisika zadrževala 12 ur, umrli pa so še pred prihodom v Veliko Britanijo. 25-letni voznik tovornjaka Maurice Robinson iz Severne Irske je že aprila priznal krivdo za smrt migrantov, zdaj pa poteka sojenje še preostalim vpletenim v tragedijo.