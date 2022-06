Obljubljala jim boljše življenje na Otoku, nato pa jih izkoriščala kot sužnje

V sredo sta bila Maros Tancos in Joanna Gomulska obtožena na zaporno kazen, saj sta bila spoznana za kriva kaznivih dejanj sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi.

Na sojenju je bilo slišati, da je par, ob prihodu v Združeno kraljestvo, žrtvam odvzel osebne dokumente in telefone, tako da niso mogli samostojno potovati ali oditi.

Žrtve so bile prisiljene podnevi delati v njuni avtopralnici, ponoči pa so opravljale druga dela. Tancos in Gomulska sta obdržala bančne kartice svojih žrtev in jih prisilila, da so odprli bančne račune. Na njihova imena sta zaprosila tudi za posojila in kreditne kartice.