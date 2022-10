Žrtve streljanja v ruski vojašnici 11 prostovoljcev za boj v Ukrajini

Kot smo že poročali, je v soboto v ruski vojašnici v Belgorodu prišlo do streljanja. "Med vadbo strelnega orožja s posamezniki, ki so prostovoljno izrazili željo po sodelovanju v posebni vojaški operaciji v Ukrajini, so teroristi sprožili strele na osebje enote," je po poročanju BBC , ki povzema Rio , v izjavi navedlo rusko obrambno ministrstvo.

"V streljanju je bilo smrtno ranjenih 11 ljudi, 15 oseb pa so z ranami različne resnosti prepeljali v zdravstveno ustanovo," so še sporočili z ministrstva, kjer so dodali, da sta bila moška iz neimenovane države nekdanje Sovjetske zveze po streljanju ubita. Lokalni guverner je ob tem zagotovil, da med streljanjem ni bil ubit ali ranjen noben prebivalec regije Belgorod.

Septembra je ruski predsednik Vladimir Putin ukazal mobilizacijo 300.000 ruskih prebivalcev, ki so pred tem služili obvezno vojaško službo. Vendar pa je ukaz naletel na odpor ruskega naroda. Po državi so se vneli protesti proti mobilizaciji, številni Rusi pa so pobegnili iz države. Kmalu po razglasitvi mobilizacije so na vojaškem uradu v Sibiriji ustrelili vojaškega nabornika.