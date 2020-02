Nov primer okužbe s koronavirusom v Italiji

V tej bolnišnici je tudi kitajski par, pri katerem so okužbo z novim koronavirusom potrdili pred osmimi dnevi, več ljudi, pri katerih sumijo na okužbo, pa je na opazovanju.

Moškega so po vrnitvi s Kitajske najprej premestili v karanteno v vojaški kompleks v Rimu. Kasneje so ga prepeljali v rimsko bolnišnico za nalezljive bolezni Spallanzani, kjer so potrdili, da je okužen z novim koronavirusom. Bolnik ima nekoliko povišano telesno temperaturo, so sporočili iz bolnišnice.

Kot so sporočile zdravstvene oblasti v Rimu, je okužen moški, ki se je v ponedeljek vrnil iz kitajskega Vuhana v skupini 56 italijanskih študentov in podjetnikov.

Ukrepi za zajezitev širjenja virusa

Kitajske oblasti so medtem v Vuhanu uvedle ekstremne ukrepe, da bi zajezile širjenje okužbe. Mnogi od ukrepov pa so že tako obupane prebivalce še dodatno prestrašili.

Še posebej prisilna karantena, v kateri je vse več ljudi, potem ko so oblasti odredile preiskovanje domov in iskanje preživelih. Metode identificiranja obolelih vključujejo tudi prisilno merjenje telesne temperature. Okužene nato odpeljejo v "centre za karanteno", ki pa naj bi bili pravzaprav zgolj zasilna skladišča - zdravniška oskrba pa naj bi bila tam tako minimalna, da naj bi še dodatno ogrožala življenja ljudi, poroča New York Times.

Ljudje naj bi zato imeli občutek, da so prepuščeni sami sebi in da jih oblast žrtvuje za "dobro preostale Kitajske". Kitajska partija naj bi bila pripravljena žrtvovati kar koli, da ustavi širjenje bolezni, ki naj bi nanjo metala slabo luč, prav tako pa je močno prizadela kitajski zdravstveni sistem.

V 11-milijonskem Vuhanu je smrtnost zaradi virusa sicer kar 4,1-odstotna, medtem ko je v preostanku Kitajske le 0,17-odstotna. Domačini pravijo, da so razmere v mestu takšne, "kot bi bili v vojni". V zasilne bolnišnice so spremenili tudi lokalni stadion, umetniške galerije, zgradili pa so tudi bolnišnico, a zaradi velikega števila obolelih, je kapacitet še vedno veliko premalo.

Olje na ogenj očitkov, da se je kitajska oblast zelo slabo odzvala na virus, je še prilila smrt zdravnika, ki so ga utišali, ko je začel opozarjati pred nevarnim virusom.

Medtem ko je kitajski voditelj epidemijo ocenil za "velik test za Kitajsko", je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu zagotovil, da bo država bolezen premagala. Dodal je tudi, da uvajajo dodatne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe.

Medtem Kitajska ostaja v precejšnjem krču, med drugim je ustavljenih veliko tovarn, gospodarska škoda pa je iz dneva v dan večja.

Proizvajalec avtomobilov Toyota je sporočil, da bodo z delom v kitajskih tovarnah predvidoma začeli šele po 17. februarju, torej vsaj teden dni kasneje, kot so sprva napovedovali.

Vse več težav pa je tudi v Hongkongu, kjer del zdravstvenega osebja stavka že peti dan, med drugim zahtevajo zaprtje meja s celinsko Kitajsko. Stavka je sicer le še eden od političnih zapletov v mestu, ki ga že od lanskega junija pretresajo protesti.

Zaradi virusa je ob japonski obali v karanteni ladja za križarjenja.