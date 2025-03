Zrušenje gradbišča na zagrebškem bazenu, trije delavci poškodovani

Nesreča se je zgodila nekaj pred 15. uro, poroča net.hr. Na kraj so v kratkem času prišli gasilci, policija in reševalno vozilo.

Po prvih podatkih so huje poškodovanega delavca, ki je bil nekaj časa pod ruševinami, pri zavesti odpeljali v bolnišnico in ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so gasilci in policija, ki skupaj z državnim inšpektoratom opravljajo ogled, da bi ugotovili vzrok nesreče. "Ko bomo imeli nove informacije, bomo javnost ponovno obvestili," so sporočili.

Gradbišče sta si ogledala tudi župan Tomislav Tomašević in podžupan in se v spremstvu vodij oddelkov pogovarjala z delavci, reševalci in predstavniki izvajalca del.