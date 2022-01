Pred Bidnovim obiskom se je v Pittsburghu zrušil most

Član mestnega sveta Pittsburgha Corey O'Connor dejal, da so imeli veliko srečo, da se je nesreča zgodila tako zgodaj zjutraj, ko na mostu še ni bilo toliko prometa. Pojasnil je, da se čez most dnevno pelje približno 15.000 avtomobilov in dodal, da bi lahko v dolino, če bi se nesreča zgodila le uro kasneje, v prometni konici zdrsnilo nekaj sto avtomobilov. "Danes smo imeli veliko, veliko srečo. Upamo, da bodo poškodovani hitro okrevali in bodo v naslednjih nekaj dneh varno doma."

Ko se je sesul, so bila na mostu štiri vozila, med njimi tudi avtobus. Ekipe sicer še vedno preiskujejo kraj dogodka in preverjajo, da se med nesrečo ni nihče zadrževal pod mostom. Tudi vzrok zrušitve še preiskujejo, je dejal Jones. Svojo preiskovalno ekipo je poslal tudi Nacionalni odbor za varnost v prometu, predvidoma naj bi na kraj prispeli v petek popoldne po lokalnem času, poroča CNN .

Zrušitev mostu je poškodovala tudi plinovod, ki so ga že izklopili. Po nekaterih poročilih je bilo sicer nekaj ljudem na tem območju zaradi uhajanja plina slabo, kot je povedala Downsova, so te posameznike obravnavali na kraju.

Tiskovni predstavnik podjetja Peoples Gas Barry Kukovich je potrdil, da ima podjetje plinovod na mostu, ki se je porušil. "Speljan je pod cestiščem in nato pod mostom," je dejal. Za zdaj ni dokazov, da je pred zrušitvijo prišlo do eksplozije plina, je dejal Kukovich. Plinovod je opisal kot distribucijski vod, vendar je dejal, da ne gre za visokotlačni plinovod. Na kraju dogodka so tako tudi ekipe njihovega podjetja, ki ocenjujejo situacijo. Nekatere stranke iz okolice pa se soočajo z minimalnimi motnjami storitev.

Splošno stanje mostu ministrstvo ocenilo kot slabo

O zrušitvi je bil obveščen tudi Biden, je v izjavi za javnost zapisala Bela hiša in dodala, da namerava predsednik kljub temu nadaljevati s potovanjem. "Predsednik je hvaležen ekipam, ki so prihitele na pomoč voznikom," piše v sporočilu.

"To je grozen način, da poudarimo, kako kritične so naše infrastrukturne potrebe v tej državi," je dejal uradnik Pensilvanije John Fetterman in poudaril, da je bil most ključnega pomena za prometne povezave v mestu, poroča CNN.

Župan Gainey je dejal še, da je bil most nazadnje pregledan septembra 2021. Jones, vodja gasilcev, je dejal, da most pred zrušenjem ni predstavljal nobene nevarnosti. Po njegovih besedah mostove redno pregledujejo. "Če bi obstajal kakršen koli razlog za skrb, bi bili o tem obveščeni in bi poskrbeli, da se te poti ne bi uporabljalo," je povedal in dodal, da je nesreča presenetila vse.

Kljub temu da je poveljnik gasilcev dejal, da most za mestne uradnike ni predstavljal nevarnosti, je glede na spletno stran Ministrstva za promet Pennsylvania, ki spremlja mostove po vsej državi za splošno stanje prejel oceno slabo. 447-metrski most je bil zgrajen leta 1970, sestavljen pa iz jeklenega togega okvirja.

Podatki na spletnem mestu PennDOT kažejo, da je bilo stanje cestne površine ocenjeno s 4 - slabo, enako je bilo ocenjeno tudi stanje nadgradnje. Stanje pod-konstrukcije je bilo medtem ocenjeno z oceno 6 - zadovoljivo. Kot je še zapisano na omenjeni spletni strani, se stanje mostu določi glede na najnižjo oceno stanja komponent mostu. "Če je najnižja ocena večja ali enaka 7, je stanje mostu označeno kot dobro; če je manjša ali enaka 4, je stanje slabo. Mostovi z oceno 5 ali 6 so označeni kot v redu," pojasnjuje spletna stran.