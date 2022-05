Zrušenje stavbe, kjer so bili hotel, stanovanja in kino: pogrešanih več deset ljudi

Stavba v mestu Čangša v provinci Hunan, v kateri so bili hotel, stanovanja in kino, se je porušila v petek popoldne. Uradno o smrtnih žrtvah za zdaj še ne poročajo, po navedbah mestnih oblasti pa so izpod ruševin doslej rešili šest ljudi.

Šestega človeka so potegnili izpod ruševin po 50 urah reševanja, je poročala državna televizija CCTV in prikazala posnetke gasilcev, ki so na nosila nalagali osebo, prekrito s prahom.

Medtem pa je mestna policija sporočila, da je bilo v povezavi z nesrečo pridržanih devet ljudi, vključno z lastnikom stavbe in skupino varnostnih inšpektorjev, za katere se domneva, da so ponaredili varnostno revizijo stavbe.

Župan mesta je pred tem že obljubil, da bodo v iskanje še vedno ujetih ljudi "vložili vse napore". "Izkoristili bomo zlatih 72 ur za reševanje in po najboljših močeh iskali ujete ljudi," je dejal v soboto na novinarski konferenci.

Tudi kitajski predsednik Ši Džinping je pozval k iskanju žrtev "za vsako ceno" in ukazal temeljito preiskavo vzroka dogodka.

Mediji so že objavili posnetke gasilcev, kako si utirajo pot med kupom kovinskih in betonskih plošč, medtem ko reševalci iščejo morebitne preživele. Pri tem jim pomagajo tudi reševalni psi.

Zrušenje stavb na Kitajskem ni redkost, zlasti zaradi slabih varnostnih standardov in korupcije med uradniki, ki so zadolženi za nadzor in uveljavljanje standardov kakovosti gradnje. Podoben dogodek se je zgodil tudi januarja, ko se je zaradi eksplozije, ki jo je sprožilo domnevno uhajanje plina, zrušila stavba v mestu Čongking, pri čemer je umrlo najmanj 16 ljudi.