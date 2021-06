Zrušenje stavbe na Floridi: potrdili peto smrtno žrtev

Iskanje pogrešanih se v Miamiju nadaljuje. Po zadnjih informacijah se je število žrtev delnega zrušenja stolpnice v predelu Miamija Surfside povečalo na pet, še 156 oseb pa pogrešajo. Vzrok zrušitve ni znan, toda dokumenti, ki so zakrožili v javnosti, dokazujejo, da so strokovnjaki na tehnične napake stavbe opozorajali že pred slabimi tremi leti.

"Reševalne ekipe so v ruševinah odkrile še ene posmrtne ostanke, med iskanjem pa so našli tudi druge človeške ostanke," je na novinarski konferenci povedala županja okrožja Miami-Dade Daniella Levine Cava. "To pomeni, da se je število pogrešanih zmanjšalo na 156, število potrjenih smrti pa se je povzpelo na pet," je dodala. Kot glavno in prednostno nalogo v tem trenutku je izpostavila iskanje žrtev in reševanje morebitnih preživelih.

Del 12-nadstropne stanovanjske stavbe se je zrušil v četrtek zgodaj zjutraj, ko je večina stanovalcev še spala. Vzrok zrušenja še vedno ni jasen, možnih pa je več scenarijev. V soboto je v javnosti zakrožilo poročilo iz leta 2018, v katerem so strokovnjaki opozarjali na večje napake oziroma "večje strukturne poškodbe" betonske plasti pod bazenom in na velike razpoke v podzemni garaži. Na podlagi tega poročila je bil pripravljen tudi sanacijski načrt, katerega izvajanje naj bi se začelo kmalu, več kot dve leti in pol po opozorilih. Večino škode na stavbi je najverjetneje povzročila korozija zaradi izpostavljenosti stavbe ob morju ob obali južne Floride.

Roko pomoči pri iskanju in sanaciji je guvernerju Floride Ronu DeSantisu ponudil tudi ameriški predsednik Joe Biden. Sporočil je, da je v mislih in v srcu s svojci, ki so izgubili ali pa še iščejo svoje najdražje.

Reševalci si pri iskanju pomagajo z droni in posebej izurjenimi reševalnimi psi. Reševanje je bilo v soboto za nekaj časa prekinjeno, saj je pod ruševinami izbruhnil manjši požar. Po zadnjih podatkih so med pogrešanimi večinoma osebe iz Izraela in Latinske Amerike. Lokalne oblasti so svojce pogrešanih, medtem ko čakajo na novice o svojih najdražjih, namestile v hotelske sobe in jim priskrbele hrano.