Zrušenje stavbe v središču Madrida: štirje pogrešani

Madrid, 07. 10. 2025 16.14 | Posodobljeno pred 5 minutami

V središču Madrida v bližini operne hiše se je delno zrušila šestnadstropna zgradba, na kateri so potekala gradbena dela. Pri tem so bili poškodovani najmanj trije delavci, medtem ko vsaj štiri še pogrešajo. Na kraju je policijska enota s psi, ki pod ruševinami išče pogrešane.

Kot poroča španski časnik El Pais, točno število poškodovanih še ni znano. Po nekaterih informacijah naj bi bili poškodovani trije delavci, medtem ko španska televizija Antena3 poroča o 10 ranjenih. Vsaj eno osebo z zlomljeno nogo so prepeljali v bolnišnico. 

V času, ko se je šestnadstropna stavba delno zrušila, je bilo v njej več gradbenih delavcev. Vsaj štiri še pogrešajo, ki jih pristojni iščejo tudi s pomočjo psov. 

Župan Madrida Jose Luis Martinez Almeida je zaradi nesreče prekinil svoj obisk v Londonu in je že na poti v špansko prestolnico. Po besedah vladnega delegata v Madridu Francisca Martina so celotno območje okoli stavbe evakuirali in preverjajo morebiten vpliv zrušenja na bližnje zgradbe. 

Na omenjeni stavbi so sicer potekala gradbena dela, saj so nameravali tam zgraditi hotel s štirimi zvezdicami. Delavec, ki je bil na gradbišču v času nesreče, je povedal, da so nenadoma zaslišali hrup, nato pa so videli le še oblak dima. 

"Stavba, ki se je zrušila, je bila dolgo časa zapuščena, zdaj pa so jo prenavljali. Namestili so ogromen žerjav. Povedali so mi, da bodo gradili hotel in da bodo dela trajala dve leti," je za El Pais povedal sosed. "Pred pol ure sem začutil tresljaj in pred stavbo se je dvignila ogromna količina prahu, oblak, ki je prestrašil ljudi," je dodal. 

