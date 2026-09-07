V Indiji se je zrušil petnadstropni hostel, v ruševinah ujetih več deset ljudi

V soseski Satya Niketan v jugozahodnem delu Delhija se je včeraj okoli 13.30 po lokalnem času zrušila petnadstropna stavba. Očividci so lokalnim medijem povedali, da je bilo v zgradbi okrog 50 ljudi, večinoma študentov. Osem so jih doslej uspeli rešiti.
Najmanj trije so v zrušenju umrli, še trije so v kritičnem stanju, poroča tiskovna agencija PTI, ki se sklicuje na lokalno policijo.
V kleti hostla Daze, ki stoji nedaleč od študentskega kampusa Univerze v Delhiju, so potekala gradbena dela, poroča BBC. Številni študentje, ki so tam bivali, naj bi bili v času zrušenja v svojih sobah – včeraj je bila namreč nedelja, ko ni predavanj. Po besedah lokalnega uradnika so se izpod ruševin slišali klici na pomoč nekaterih ujetih.
Deloma naj bi se zrušila tudi sosednja stavna, prav tako hostel. Kot je dejala predsednica vlade Delhija Rekha Gupta, so stanovalce preventivno iz nje evakuirali. "Na vso moč se trudimo, da bi ujete rešili na varno," je dodala.
Policija je medtem sporočila, da je bila stavba stara okoli 40 ali 50 let. Lastnik bližnje trgovine pa je za tiskovno agencijo ANI povedal, da je bila v dolgoročnem najemu, najemnik pa se je – da bi razširil hostel in tako povečal dohodek od oddajanja sob – lotil izkopavanj v kleti. "Zgornje dele stavbe so ojačali, medtem ko so bili temelji šibki," je dejal in opozoril, da je zgradba pod seboj pokopala tudi gradbene delavce. Policija lastnika stavbe sicer še išče, poroča Times of India.
Nacionalna študentska zveza Indije je pozvala vlado, naj razišče vzrok zrušitve in pridrži odgovorne. "Malomarnosti glede varnosti študentov in ostalih ne bomo tolerirali za nobeno ceno," so sporočili.
Satya Niketan je gosto poseljeno območje, kjer živi veliko študentov, v soseski pa je tudi več hostlov.
Zrušenja stavb so v Delhiju relativno pogosta – v zadnjih treh letih so jih zabeležili več kot tisoč, pri čemer je umrlo več deset oseb, kažejo podatki tamkajšnje gasilske službe. Aprila lani je v zrušenju stanovanjske stavbe v severovzhodnem Delhiju umrlo 11 oseb, med njimi tudi trije otroci. Slabi temelji, neustrezni materiali in nekvalificirani gradbeni delavci so med najpogostejšimi vzroki za zrušitve.
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