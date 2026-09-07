V Indiji se je zrušil petnadstropni hostel, v ruševinah ujetih več deset ljudi

V soseski Satya Niketan v jugozahodnem delu Delhija se je včeraj okoli 13.30 po lokalnem času zrušila petnadstropna stavba. Očividci so lokalnim medijem povedali, da je bilo v zgradbi okrog 50 ljudi, večinoma študentov. Osem so jih doslej uspeli rešiti.

Najmanj trije so v zrušenju umrli, še trije so v kritičnem stanju, poroča tiskovna agencija PTI, ki se sklicuje na lokalno policijo.

V kleti hostla Daze, ki stoji nedaleč od študentskega kampusa Univerze v Delhiju, so potekala gradbena dela, poroča BBC. Številni študentje, ki so tam bivali, naj bi bili v času zrušenja v svojih sobah – včeraj je bila namreč nedelja, ko ni predavanj. Po besedah lokalnega uradnika so se izpod ruševin slišali klici na pomoč nekaterih ujetih.