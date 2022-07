Zrušenje viadukta: 'Upamo, da bo resnica o malomarnosti prišla na dan'

Očitajo mu malomarnost, oviranje varnosti cestnega prometa, ponarejanje in naklepno opustitev varnostnih ukrepov. Avtocestno podjetje ASPI je pod nadzorom borznega Atlantia Holdinga. Sedanji šef podjetja Roberto Tomasi je na sojenje vabljen kot priča tožilstva. Njegovo ime je skupaj s 177 drugimi pričami na seznamu, ki ga je tožilstvo predložilo sodišču pred prvo četrtkovo obravnavo. Novi predsednik uprave bo tako pričal proti staremu vodstvu družbe.

Drugi obtoženi so visoki menedžerji upravljavca avtocest, strokovnjaki in visoki uradniki na ministrstvu za promet v Rimu. Po besedah genovskih tožilcev je večina osumljencev pričakovala, da se bo most, ki je bil zgrajen v 60. letih prejšnjega stoletja, zrušil, vendar niso storili ničesar, da bi to preprečili, saj so želeli prihraniti čim več denarja pri vzdrževanju, da bi delničarjem zagotovili višje dividende. Da je na konstrukciji prišlo do poškodb, naj bi bilo znano že dolgo pred zrušenjem.

"Upamo, da bo proces hitro napredoval in da bo resnica o malomarnosti pri vzdrževanju viadukta končno prišla na dan," je dejala Egle Possetti, tiskovna predstavnica družin žrtev nesreče. V zrušenju viadukta Morandi so umrli njena sestra, svak in nečaka.