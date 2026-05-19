Tujina

Zrušil se je del mostu na meji med Hrvaško in BiH

Stara Gradiška, 19. 05. 2026 08.44 pred 1 uro 1 min branja 24

Avtor:
Ti.Š.
Zrušen most na meji med Hrvaško in BiH

Ponoči se je zrušil del mejnega mostu pri Stari Gradiški na hrvaško-bosanski meji. Z mosta je odpadla zaščitna ograja, zrušili so se tudi deli betonske konstrukcije. "Zaradi poškodovanega mosta med mejnima prehodoma Stara Gradiška in Gradiška je promet v obe smeri prekinjen," sporoča Hrvaški avtoklub.

Okoli 3. ure zjutraj je z mosta pri Stari Gradiški padla zaščitna ograja, zrušili so se tudi deli betonske konstrukcije, poroča hrvaški spletni portal net.hr. Pri tem na srečo nihče ni bil poškodovan, dodajajo.

Ves promet med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino je na tem delu prekinjen. Tudi mejni prehod Stara Gradiška–Bosanska Gradiška je zaprt za vsa vozila.

Poškodbo mosta so potrdili tudi pri Hrvaškem avtoklubu (HAK) ter dodali, da je zaradi izrednih razmer ves promet na tem mestu ustavljen do nadaljnjega. Voznikom ob tem svetujejo, naj za pot v BiH uporabijo drug mejni prehod – dokler pristojni ne pregledajo mosta in nastale škode.

Več podrobnosti o obsegu škode, vzroku zrušitve in trajanju zapor bo znanih tekom dneva.

most zrušenje Hrvaška Stara Gradiška

24ur.com V nemškem Dresdnu se je delno zrušil most
24ur.com Porušen most odstranili, začasnega bo postavila vojska
24ur.com Pod poškodovanim železniškim mostom v Solkanu znova odprli cesto
24ur.com Most čez Cetino, ki je bil tarča posmeha, vendarle spojen
24ur.com Kritike o slabi gradnji: razpoke na novem mostu, ki še ni v uporabi
24ur.com Z vsakim dnem je v Sloveniji postavljenih več mostov
24ur.com V most na meji med Hrvaško in Srbijo trčila tovorna ladja
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Colgate
19. 05. 2026 10.51
bosanski gradbeni standardi🤣🤣
štajerc65
19. 05. 2026 10.51
Novi bo ziher širši da ne bo čakalne dobe 6 ur iz BiH v CRO.
rdeči2020
19. 05. 2026 10.46
odprite novega, saj že stoji...se boste že pol zmenil, kako pa kaj z dnarjem...ne razumem zakaj morajo ljudje toliko čakati na mejah...smo probali med prvomajskimi, organizacija brez komentarja...prepelješ pol Evrope v 10 urah, pol pa 10 h stojiš v koloni, da prideš čez mejo...ne vem kako bi to poimenoval, mislite si svoje...
dededetox
19. 05. 2026 10.33
Ko to tamo pjeva drugi del!
ALEX0000
19. 05. 2026 10.31
del mostu se je porušil v Gradiški in ne v Stari Gradiški. Malo napačne informacije.
ho?emVšolo
19. 05. 2026 10.26
za drva bo
konec_oderuških_davkov
19. 05. 2026 10.20
ni železa sploh lol
blue3dragon
19. 05. 2026 10.16
Saj imajo zgrajen popolnoma nov mejni prehod s popolnoma novo infrastrukturo, nov most in celoten profil avtoceste. Pa je zaprt, ker nimajo ljudi, ki bi delali na prehodu, ob tem se pa še bošnjaška in srbska enklava medsebojno obožujeta. Tam so še bolj omejeni kot pri nas...
markan3
19. 05. 2026 10.18
kaj je to "bošnjaška" 😁
Janševe drobtinice
19. 05. 2026 10.20
🤣🤣🤣
markan3
19. 05. 2026 10.29
@janševe ..., si to ti z o v ❓😁
Razsuti Tovor
19. 05. 2026 10.31
Ne da nimajo ljudi. Problem je denar, ki ga RS dolguje federaciji, zato je zaprt.
Sajkoslav
19. 05. 2026 10.14
Naši bosančki, morš jih imet rad, neki posebnega so.
NeXadileC
19. 05. 2026 10.10
Ko Otomani spet pridejo, bodo spet gradili...
NeXadileC
19. 05. 2026 10.09
Nič. Zdaj bodo čakali, morda izraste kakšen novi... 🗿
2mt8
19. 05. 2026 10.08
Mejni prehod med Hrvaško in BiH na poti v Veliko Kladušo se imenuje Maljevac...
markan3
19. 05. 2026 10.16
🤦‍♂️
Kimberley Echo
19. 05. 2026 10.21
Drži, ampak Gradiška je pa dobrih 160 km vzhodno od Kladuše. Mejni prehod Gradiška je pomemben za tiste, ki gredo v Banja Luko.
Protoc
19. 05. 2026 10.22
Pojma nimam kje je Maljevac..ampak gor piše Gradiska-stara Gradiska
Razsuti Tovor
19. 05. 2026 10.04
Končno se bodo lahko dogovorili za odprtje novega prehoda ob Gradiški, ki je že povsem funkcionalen. Deloval je par dni, potem ga je federacija BiH zaprla, ker jim RS dolguje denar. Ta mejni prehod je namreč zaradi nove ac do Banja Luke postal zelo obremenjen (med prvomajskimi prazniki je beležil preko 40 km kolone in vsaj 10 ur čakanja).
mojcd
19. 05. 2026 10.03
No pa ni samo v sloveniji, ceprav smo enakovredni pri gradnji in vzdrzevanju. kad padne sredit cemo, nista prije
skuripanda burns
19. 05. 2026 10.40
Ne, pri nas DARS zapre pol avtoceste zaradi menjave ograj, ki sploh niso dotrajane, ker je pač to priložnost, da se opere denar.
JanezNovakJohn
19. 05. 2026 09.43
No ja BIH ni prav urejena država. Bosanci so "kratkoh daha" Zgradijo, potem pa jim zmanjka energije za vzdrževanje.
