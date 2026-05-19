Zrušil se je del mostu na meji med Hrvaško in BiH

Okoli 3. ure zjutraj je z mosta pri Stari Gradiški padla zaščitna ograja, zrušili so se tudi deli betonske konstrukcije, poroča hrvaški spletni portal net.hr . Pri tem na srečo nihče ni bil poškodovan, dodajajo.

Ves promet med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino je na tem delu prekinjen. Tudi mejni prehod Stara Gradiška–Bosanska Gradiška je zaprt za vsa vozila.

Poškodbo mosta so potrdili tudi pri Hrvaškem avtoklubu (HAK) ter dodali, da je zaradi izrednih razmer ves promet na tem mestu ustavljen do nadaljnjega. Voznikom ob tem svetujejo, naj za pot v BiH uporabijo drug mejni prehod – dokler pristojni ne pregledajo mosta in nastale škode.

Več podrobnosti o obsegu škode, vzroku zrušitve in trajanju zapor bo znanih tekom dneva.