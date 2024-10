Zrušil se je hotel Dubrovnik, med ruševinami iščejo preživele

Hotel Dubrovnik se je v obalnem mestu Villa Gesell v provinci Buenos Aires zrušil okoli 1. ure zjutraj po lokalnem času, reševalne ekipe pa se še vedno trudijo, da bi se dokopale do ljudi, ki so ujeti pod gomilo materiala.

"Trenutno še ne moremo govoriti o natančnih podrobnostih, lahko pa potrdimo, da se je hotel zrušil v zadnjem delu, kjer so dela potekala nezakonito," je sporočil mestni svet. Hotel, ki je bil odprt leta 1986, je bil deležen številnih obnovitev in sprememb.

Posnetki iz zraka kažejo, da se je zgradba, ki je stala med drugimi stavbami v strnjenem naselju, skoraj v celoti podrla. Občina je prebivalce in medije pozvala, naj bodo previdni glede informacij, ki jih objavljajo. "To so ključni trenutki, v katerih se trudimo rešiti življenja ljudi," so dodali.