Zrušil se je hrvaški mig-21

Letalo mig-21 hrvaških zračnih sil je strmoglavilo med načrtovano vajo na območju pri Slatini na Hrvaškem. Izvedeni so bili vsi ukrepi za reševanje posadke, so sporočili z ministrstva za obrambo. Mig je strmoglavil na nenaseljenem gozdnatem območju, poroča Index.hr.

Na mesto padca hrvaškega lovca sta se že odpravila obrambni minister Mario Banožić in načelnik generalštaba Oboroženih sil Republike Hrvaške Robert Hranj.

"Zdaj bo gotovo sledila preiskava. Izvedel sem, da naj bi se oba pilota katapultirala iz letala. Predvidevam, da je prišlo do tehnične težave, a vse je mogoče," je za index.hr pojasnil vojaški pilot Ivan Selak.

"Glede letal je vseeno, ali so nova ali stara, važno je ali so pravilna ali nepravilna. Ni možnosti, da bi nekdo odobril let na pokvarjenem letalu, dogajajo se namreč tudi padci F-35 letal, najnovejših modelov," je zaključil Selak.

Zastopnik skrajno desne stranke suverenistov in član parlamentarnega odbora za obrambo Željko Sačić je dejal, da bi moral obrambni minister Banožić moral zaradi incidenta odstopiti.