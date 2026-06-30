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Zrušil se je stanovanjski blok, pod ruševinami ujeti najmanj štirje

Atene, 30. 06. 2026 15.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
V Atenah se je zrušil stanovanjki blok

V Atenah se je zrušil večstanovanjski blok, na kraju dogodka so trenutno iskalne in reševalne službe, ki iščejo znake življenja. Grška gasilska brigada je sporočila, da so v ruševinah ujeti še najmanj štirje ljudje.

Na kraj dogodka so bile napotene reševalne službe, ki pomagajo pri iskanju pogrešanih. Posnetki, ki jih prikazujejo lokalni mediji, kažejo gasilce in reševalce, ki hodijo po ruševinah in iščejo znake življenja.

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Ni še znano, zakaj se je blok v soseski Petralona zrušil. V bloku je bilo sedem stanovanj, v sosednji stavbi pa naj bi potekala gradbena dela, še navajajo lokalni mediji.

blok stanovanja ujeti atene

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