Zrušil se je stanovanjski blok, pod ruševinami ujeti najmanj štirje

Policisti se z avtobusom peljejo na sindikalni izlet. Pred tunelom voznik avtobusa ugotovi, da je tunel prenizek ali pa avtobus previsok. "Znižajte streho za pet centimetrov!" vpije komandir na policiste. "Saj ni treba," reče voznik avtobusa. "Spustil bom zrak iz gum pa bo šlo." "Butec! Saj je na vrhu previsok, ne pa spodaj!" zakriči komandir.