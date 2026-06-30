Zrušil se je stanovanjski blok, pod ruševinami ujeti najmanj štirje

Na kraj dogodka so bile napotene reševalne službe, ki pomagajo pri iskanju pogrešanih. Posnetki, ki jih prikazujejo lokalni mediji, kažejo gasilce in reševalce, ki hodijo po ruševinah in iščejo znake življenja.
Ni še znano, zakaj se je blok v soseski Petralona zrušil. V bloku je bilo sedem stanovanj, v sosednji stavbi pa naj bi potekala gradbena dela, še navajajo lokalni mediji.
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