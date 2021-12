Zrušil se je žerjav, umrli so trije ljudje

Trije delavci so umrli v italijanskem Torinu, potem ko se je žerjav, ki so ga montirali, prevrnil na ulico. V nesreči sta bili poškodovani še dve osebi, ena na ulici in ena v avtomobilu.

Italijanski gasilci so delili fotografije, ki kažejo, da se je žerjav prevrnil čez cesto med dvema stavbama. Šokirani mimoidoči so medtem novinarjem povedali, da je sreča v nesreči, da število žrtev ni še večje. "Včeraj je bila tukaj dolga vrsta pred pošto, samo nekaj metrov naprej je avtobusna postaja. Lahko bi bilo veliko huje," je za italijansko tiskovno agencijo dejal eden od delavcev na gradbišču. Preiskava dogodka še poteka. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke