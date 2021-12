Zrušila se je streha Amazonovega skladišča, v katerem je bilo okoli sto delavcev

Tiskovni predstavnik Amazona, Richard Rocha , je v izjavi dejal, da podjetje še ocenjuje situacijo. "Varnost in dobrobit naših zaposlenih sta trenutno naša glavna prioriteta," je dodal.

"Nocoj imam v mislih prebivalce Edwardsvilla. V stik sem stopil tudi z županom, da bomo prebivalcem zagotovili vsa potrebna državna sredstva," je medtem tvitnil guverner Illinoisa, J. B. Pritzker.

Uradno še ni potrjeno, da je bil kdo poškodovan, so pa eno osebo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Vodja policije Edwardsvilla, Mike Fillback, je povedal, da so več ljudi, ki so bili v času nesreče v stavbi, z avtobusom odpeljali na policijsko postajo v bližnji Pontoon Beacha, kjer jih bodo pregledali.

Omenjeni Amazonov center naj bi se odprl leta 2016 in ima dve skladišči, velik pa naj bi bil približno 139.300 kvadratnih metrov. Skladišča so namenjena shranjevanju izdelkov, ki jih nato odpošljejo strankam.

Huda nevihta in tornado

Nesreča se je zgodila v času, ko je po St. Louisu pustošila nevihta s tornadom. Poročali so o vetru s hitrostjo okoli 110 kilometrov na uro. Najmanj tri prebivalce okrožja St. Charles so odpeljali v bolnišnico, na območju blizu mesta Augusta pa je bilo poškodovanih več hiš.

O nevihtah so poročali tudi iz zvezne države Arkansas. Tudi tam je bilo več tornadov, eden je uničil dom za ostarele, vsaj ena oseba je umrla.