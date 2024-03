Zrušitev mostu v Baltimoru: v potopljenem tovornjaku našli dve trupli

Zdaj so potapljači, ki temeljito prečesavajo morske globine v bližini nesreče, v tovornjaku, ki je ob trku padel v reko, našli dve trupli. Policija zvezne države Maryland je najdena delavca identificirala kot 35-letnega Alejandra Hernandeza Fuentesa in 26-letnega Dorliana Roniala Castilla Cabrero .

V času trka velike tovorne ladje je bilo na mostu v Baltimoru osem gradbenih delavcev, poroča BBC. Dva delavca so še isti dan našli in ju rešili iz reke, eden v nesreči ni bil poškodovan, drugega pa so zaradi hujših poškodb nemudoma odpeljali v bolnišnico, od takrat pa so ga že odpustili v domačo oskrbo. Iskanje preostalih šestih se je nadaljevalo, a v sredo so vse razglasili za mrtve.

Reševalne ekipe se medtem ukvarjajo z nevarnimi snovmi, ki so se ob nesreči sprostile v okolje. Potapljači pa zaradi vseh razbitin v reki ne morejo več varno preiskovati globin, zato iskanje nadaljujejo s posebno sondo. Menijo, da so ostala vozila, v katerih bi lahko našli še več pogrešanih, obdana s konstrukcijo in betonskimi kosi mostu, ki so ob trku padli v reko.

Na kraju nesreče so še vedno tudi preiskovalci. Še vedno namreč ni znano, zakaj se je nesreča zgodila. Preiskovalci upajo, da bodo ugotovili, ali je bil vzrok za to smrtonosno nesrečo onesnaženo gorivo. Pomorski strokovnjaki namreč pravijo, da lahko takšno gorivo povzroči izpad električne energije na ladji, kar se je, sodeč po posnetkih in poročilu uradnikov, zgodilo tudi na ladji Deli.