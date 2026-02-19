Zuckerberg prvič pričal glede obtožb Mete o zasvojenosti mladih

Odvetnik tožnice, znane pod inicialkami K.G.M., je v sredo na sodišču predstavil vrsto internih elektronskih sporočil in raziskav, ki naj bi kazale, da se je vodstvo Mete zavedalo obsežne uporabe Instagrama med mladoletniki, tudi tistimi, mlajšimi od 13 let, čeprav je to uradno prepovedano, poroča BBC. Eden izmed dokumentov iz leta 2019 opozarja, da starostne omejitve niso bile dosledno uveljavljene, kar naj bi oteževalo trditve podjetja, da stori vse za zaščito otrok. Posebej so izpostavili tudi zunanjo raziskavo, ki je pokazala, da se številni najstniki počutijo "ujete" v uporabo Instagrama, čeprav se ob tem pogosto počutijo slabo in si želijo manj časa preživeti na platformi. Mark Zuckerberg je poudaril, da raziskave niso izvedli znotraj podjetja, ter dodal, da so izsledki vsebovali tudi pozitivne vidike uporabe.

Zuckerberg na sojenju FOTO: AP

Tožniki so predstavili tudi sporočila iz preteklih let, v katerih naj bi vodstvo razpravljalo o povečanju časa uporabe in strategijah za ohranitev ter rast števila najstniških uporabnikov. V enem izmed dopisov naj bi bil cilj celo obrniti negativni trend med mladimi. Zuckerberg je priznal, da je podjetje v preteklosti poudarjalo rast uporabe, vendar je zatrdil, da to danes ni več osrednji pristop. Obenem je poudaril, da najstniki predstavljajo manj kot odstotek prihodkov od oglaševanja ter da Meta že leta vlaga v orodja za omejevanje pretirane rabe, kot so časovne omejitve, nočni izklop obvestil in opozorila o porabljenem času. Kljub temu interni podatki kažejo, da ta zaščitna orodja uporablja le majhen delež mladih, približno en odstotek najstnikov si je namreč nastavilo dnevno omejitev uporabe, piše BBC.

