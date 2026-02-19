Naslovnica
Tujina

Zuckerberg prvič pričal glede obtožb Mete o zasvojenosti mladih

Los Angeles, 19. 02. 2026 10.35 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Zuckerberg na sojenju

Na sodišču v Los Angelesu se je začelo odmevno sojenje zoper tehnološke velikane Meta in YouTube. Direktor Mete Mark Zuckerberg je prvič pričal pred poroto, kjer se soočajo z obtožbami, da so platforme zasnovane za zasvajanje otrok in mladostnikov. Preiskava med drugim temelji na internih dokumentih, ki naj bi razkrivali zavedanje o uporabi Instagrama med mladoletniki kljub starostnim omejitvam in zaskrbljenost nad ohranjanjem ter rastjo najstniških uporabnikov, medtem ko obramba poudarja razvoj orodij za omejevanje uporabe.

Odvetnik tožnice, znane pod inicialkami K.G.M., je v sredo na sodišču predstavil vrsto internih elektronskih sporočil in raziskav, ki naj bi kazale, da se je vodstvo Mete zavedalo obsežne uporabe Instagrama med mladoletniki, tudi tistimi, mlajšimi od 13 let, čeprav je to uradno prepovedano, poroča BBC.

Eden izmed dokumentov iz leta 2019 opozarja, da starostne omejitve niso bile dosledno uveljavljene, kar naj bi oteževalo trditve podjetja, da stori vse za zaščito otrok. Posebej so izpostavili tudi zunanjo raziskavo, ki je pokazala, da se številni najstniki počutijo "ujete" v uporabo Instagrama, čeprav se ob tem pogosto počutijo slabo in si želijo manj časa preživeti na platformi.

Mark Zuckerberg je poudaril, da raziskave niso izvedli znotraj podjetja, ter dodal, da so izsledki vsebovali tudi pozitivne vidike uporabe.

Zuckerberg na sojenju
Zuckerberg na sojenju
FOTO: AP

Tožniki so predstavili tudi sporočila iz preteklih let, v katerih naj bi vodstvo razpravljalo o povečanju časa uporabe in strategijah za ohranitev ter rast števila najstniških uporabnikov. V enem izmed dopisov naj bi bil cilj celo obrniti negativni trend med mladimi.

Zuckerberg je priznal, da je podjetje v preteklosti poudarjalo rast uporabe, vendar je zatrdil, da to danes ni več osrednji pristop. Obenem je poudaril, da najstniki predstavljajo manj kot odstotek prihodkov od oglaševanja ter da Meta že leta vlaga v orodja za omejevanje pretirane rabe, kot so časovne omejitve, nočni izklop obvestil in opozorila o porabljenem času.

Kljub temu interni podatki kažejo, da ta zaščitna orodja uporablja le majhen delež mladih, približno en odstotek najstnikov si je namreč nastavilo dnevno omejitev uporabe, piše BBC.

Zuckerberg na sojenju
Zuckerberg na sojenju
FOTO: AP

Postopek spremljajo tudi starši otrok, za katere menijo, da so utrpeli škodljive posledice pretirane rabe družbenih omrežij. Starši opozarjajo, da bi podjetja z enostavnimi spremembami algoritmov lahko zmanjšala škodljive vsebine.

Sojenje, ki bo trajalo več tednov, naj bi vključevalo tudi pričanja nekdanjih zaposlenih v Meti o domnevno spornih praksah podjetja. Čeprav je bil med pričami predviden tudi šef YouTuba Neal Mohan, ga najverjetneje ne bodo zaslišali. Vodja Instagrama Adam Mosseri je zavrnil trditve o zasvojenosti in poudaril, da 16 ur uporabe še ne pomeni odvisnosti. Zuckerberg je dodal, da ljudje več uporabljajo stvari, ki so jim dragocene, medtem ko je tožnik opozoril, da je povečana raba lahko tudi znak zasvojenosti, na kar Zuckerberg ni imel jasnega odgovora.

Mark Zuckerberg Meta Instagram zasvojenost sodišče

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
19. 02. 2026 11.38
Še en židek..
Odgovori
0 0
bibaleze
