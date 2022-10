Zulujci z veliko zabavo proslavili kronanje novega kralja

48-letni Misuzulu kaZwelithini je bil kronan že avgusta letos, kronanje pa je sedaj še uradno potrdil južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa, ki naj bi novemu vladarju izročil potrdilo o uradnem priznanju.

Uradno kronanje so tako praznovali številni Zulujci. Amabutho ali kraljevi polki, oblečeni v tradicionalna krila, majice iz umetne leopardje kože ter s ščiti in palicami, so prepevali hvalospeve svojemu kralju. Ženske so pele in pihale na piščalke, medtem ko so počasi in veličastno drsele po igrišču, nosile pa so širokokrajne zulujske klobuke in tradicionalne ovratnice.