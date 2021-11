Zunanja ministra ZDA in Francije o 'skrb vzbujajočih premikih ruske vojske'

Ameriški državni sekretar Antony Blinken in zunanji minister Francije Jean-Yves Le Drian sta govorila o "zaskrbljujočih" aktivnostih ruske vojske na ozemlju in v bližini Ukrajine, so sporočili z ameriškega State Departmenta. Obenem sta potrdila nadaljnjo neomajno zavezanost suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine.

icon-expand Ruske enote pri Jelnji. FOTO: Maxar Kot je pojasnil tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price, sta ministra govorila v soboto. Poleg Rusije je bil tema pogovora tudi iranski jedrski program. Ukrajinska vojska je že vse od leta 2014, ko si je Rusija priključila polotok Krim, ujeta v tleči konflikt s proruskimi separatisti v vzhodnih regijah Doneck in Lugansk. Ta je doslej terjal okoli 13.000 življenj. Separatistične upornike naj bi Rusija podpirala tako s svojimi vojaki kot orožjem, kar v Kremlju sicer zanikajo. Potem ko se je v začetku leta nasilje na območju znova okrepilo, je Rusija spomladi vzdolž meje z Ukrajino namestila okoli 100.000 svojih vojakov, s čimer so se okrepili strahovi o ponovni zaostritvi konflikta. Rusija je sicer kasneje napovedala umik vojakov z meje, a tako oblasti v Kijevu kot njihovi zahodni zavezniki z ZDA na čelu trdijo, da je bil ta umik omejen. PREBERI ŠE Rusija premika tanke T-80U in samovozne topove 2S19 Msta-S na mejo z Belorusijo Zahodne države so v minulih dneh izrazile veliko zaskrbljenost zaradi nedavnih premikov ruske vojske v bližini meje z Ukrajino. Te navedbe med drugim potrjujejo tudi video posnetki, objavljeni na spletnih omrežjih, na katerih je videti, kako se ruski vojaki, tanki in rakete približujejo Ukrajini. Govorec visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano je v odgovoru na vprašanje, ali se EU strinja z oceno ZDA, da obstaja možnost ruskega napada na Ukrajino, v petek ocenil, da so informacije o premikih ruskih vojaških sil na meji z Ukrajino "precej zaskrbljujoče". EU kot neposredna soseda Ukrajine razmere vseskozi zelo pozorno spremlja, je poudaril. icon-expand Ameriški državni sekretar Antony Blinken in zunanji minister Francije Jean-Yves Le Drian. FOTO: AP Zatrdil je, da se tesno usklajujejo s partnerji in da bodo o tem zunanji ministri znova razpravljali danes. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg naj bi se medtem danes sestal z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrijem Kulebo. O Ukrajini sta sicer v sredo v Washingtonu govorila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik ZA Joe Biden.