Zunanja schengenska meja je spet zadihala

Včeraj smo poročali o prometnem kolapsu pri naših južnih sosedih. Množice ljudi so se z osebnimi vozili in avtobusi vračale z območja nekdanje Jugoslavije, pa tudi iz Albanije in Romunije, na delo na zahod Evrope. Potniki so za vstop v državo iz smeri Srbije in BiH čakali več ur. Hrvaški mediji so poročali celo o 16-urnem čakanju na Bajakovu.

Kolona na meji pa ni bila edina, ki jim je vzela ogromno časa. Nov zamašek jih je čakal tudi na cestninski postaji Zagreb - vzhod oz. Ivanja Reka, kjer se je vil trikilometrski zastoj, ki je terjal nove ure čakanja.

Ivan Ribičić, direktor oddelka za cestninjenje pri HAK, je za Jutranji list pojasnil, da je do čakanja prišlo, ker so nekateri potniki cestnino plačevali še s kunami, ostanek pa so jim morali vrniti v evrih.

Do ponedeljka zjutraj so se razmere umirile, še vedno pa je bilo treba eno uro čakati na mejnih prehodih Stara Gradiška, Jasenovac, Maljevac, Bajakovo in Hrvatska Kostajnica. Tudi naš prometno-informacijski center je poročal o jutranjem zastoju tovornih vozil pred Karavankami in Šentiljem v smeri Avstrije.