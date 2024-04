Zunanje ministrstvo odsvetuje potovanja v Iran, razmere so napete

Na slovenskem zunanjem ministrstvu podrobno spremljajo razmere v bližnjevzhodni regiji in bodo varnostno opozorilo za Iran v primeru dodatnih zaostrovanj dvignili na najvišjo možno stopnjo. Kot so pojasnili na ministrstvu, slovenskim državljanom sicer iz varnostnih razlogov odsvetujejo vsa potovanja v Iran. Tudi nemško zunanje ministrstvo je pozvalo nemške državljanke in državljane, naj zapustijo Iran in odsvetovalo vsa potovanja tja. Takšen poziv svojim državljanom je izdala tudi Avstrija.