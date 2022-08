'Zunanji izvajalec je pomotoma posul kislino, ki je povzročila reakcijo'

Direktor Term Tuhelj Vasja Čretnik je povedal, da sočustvujejo "z vsemi, ki so bili deležni posledic tega neljubega dogodka, poškodovanimi ter njihovimi družinami." Kot so sporočili v izjavi za javnosti, je šlo za nenamerno napako zunanjega izvajalca in ne zaposlenega v podjetju.

Toplice so evakuirali v petek popoldne. Direktor Splošne bolnišnice Zabok Tihomir Vančina je povedal, da ima večina hospitaliziranih težave z zajemanjem sape in srbenjem. Med 16 osebami, ki so jih obravnavali v bolnišnici, je tudi 15-letnica, ki pa ni respiratorno ogrožena, so sporočili iz bolnišnice.

"Okrog 18. ure je dostavljalec kemikalij pripeljal natrijev hipoklorit, ki ga uporabljamo za dezinfekcijo bazenske vode. Dostavljalec je pomotoma posul kislino pH-, zato je prišlo do kemične reakcije v zraku, ki se je začela širiti po prostorih proti savni in wellness centru. Ob tem moramo poudariti, da situacija ni povezana z bazensko vodo," je povedal Čretnik.

V termah trdijo, da so postopali v skladu s protokolom za nesreče in takoj začeli z evakuacijo. "Vodja tehničnega oddelka je bil na kraju nesreče v vsega nekaj minutah in je z ostalimi delavci postopal preventivno v skladu s protokoli. Naši delavci so se odlično znašli v takšni situaciji, kar je tudi rezultat naših pogostih preverjanj reakcij na nesreče. Zaradi tega tudi ni prišlo do resnejših vplivov na zdravje gostov," je po poročanju Index.hr še dejal Čretnik. Med evakuiranimi iz term so bili tudi slovenski gosti.

Na kraj so nato prišle vse ekipe nujne medicinske pomoči krapinsko-zagorske županije. Poleg njih tudi gasilci, policija in pristojni inšpektorji. Direktor je še povedal, da so prostore prezračili in da nevarnosti za goste ni več, zato naj bi terme danes normalno obratovale.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar je povedal, da je pomoč pri zdravniku skupno potrebovalo 19 ljudi.

Priče: Nastal je kaos, nekdo je vpil, da gre za uhajanje klora

"Moji botri so včeraj prispeli iz Slavonije in z otroki ostali v hotelu. Poklicali so nas, naj pripeljemo otroke in se skupaj družimo na bazenu. V nekem trenutku je nastal kaos, ljudje so se obrnili, videl sem ženo, ki je pila vodo in bruhala," je za RTL povedal eden od očividcev. "Nekdo je zavpil, da gre za uhajanje klora," je dejal.