Zunanji ministri EU dosegli dogovor o novih sankcijah proti Rusiji

Evropska unija bo po besedah njenega visokega zunanjepolitičnega predstavnika Josepa Borrella prvič uporabila nov okvir sankcij proti kršiteljem človekovih pravic po vzoru ameriškega zakona Magnicki. Ta sistem, vzpostavljen decembra lani, v primeru resnih kršitev omogoča neposredno kaznovanje posameznikov, podjetij ter državnih in nedržavnih organov po vsem svetu. Gre sicer za vrsto sankcij, ki jih EU že vseskozi uporablja: kaznovanje posameznikov s prepovedjo potovanj na ozemlje unije ter za kaznovanje fizičnih in pravnih oseb z zamrznitvijo premoženja. Poleg tega posamezniki in pravne osebe v EU ne smejo neposredno ali posredno financirati kršiteljev na seznamu.