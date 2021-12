Zunanji ministri EU o Afganistanu in sankcijah proti ruski paravojski Wagner

Sicer imajo ministri na dnevnem redu vrsto tem. Po pričakovanjih bo v ospredju Afganistan, govorili pa bodo tudi o odnosih s celotno Osrednjo Azijo in z Afriko v okviru priprav vrha EU in Afriške unije, ki so ga večkrat preložili in naj bi bil po sedanjih načrtih februarja.

Prav tako bodo ministri, med njimi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, govorili o kopičenju ruskih sil ob in v Ukrajini ter o migracijskih pritiskih iz Belorusije, ki so se sicer umirili, ter sprejeli pravni okvir za sankcije proti odgovornim za oviranje tranzicije v Maliju.

Na zahtevo Litve, ki se zaradi odprtja tajvanskega diplomatskega predstavništva v Vilni spoprijema s kitajskimi gospodarskimi sankcijami, bodo govorili o odnosih s Kitajsko. V kontekstu te razprave naj bi več držav odprlo vprašanje diplomatskega bojkota zimskih olimpijskih iger v Pekingu.