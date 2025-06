Zunanji ministri EU o odnosih z Izraelom in Iranu

Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaya Kallas bo danes zunanjim ministrom predstavila ugotovitve pristojnih služb unije o tem, ali Izrael spoštuje drugi člen pridružitvenega sporazuma, ki določa, da odnosi med unijo in Izraelom temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih vrednot. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so ugotovile, da obstajajo znaki, da Izrael morda ni spoštoval svojih obveznosti.

Med pobudnicami pregleda sporazuma, ki ureja predvsem trgovinske odnose, je bila tudi Slovenija. Premier Robert Golob je v soboto dejal, da bo treba sporazum suspendirati, če bo iz poročila razvidno, da Izrael krši mednarodno humanitarno pravo.