Tujina

Okrepitev pritiska na Moskvo podprla tudi Fajonova

Bruselj, 29. 01. 2026 06.15 pred 17 dnevi 3 min branja 78

Avtor:
Ne.M. STA T.H.
Tanja Fajon na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas ne vidi smisla v neposrednih pogovorih s Kremljem. Kot je povedala po zasedanju zunanjih ministrov unije, mora EU okrepiti pritisk na Moskvo, da se bo dejansko pogajala o koncu vojne v Ukrajini. Za okrepitev pritiska na Rusijo se je zavzela tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Ne moremo biti mi tisti, ki bi Rusijo pozvali k pogovorom," je povedala Kallasova in pojasnila, da EU Moskvi ne more ponuditi ničesar dodatnega poleg tistega, kar ji v okviru mirovnih pogovorov ponujajo ZDA.

"Zakaj bi torej govorili z nami, če v odnosu z ZDA dobijo tisto, kar želijo," je menila, potem ko sta nedavno pripravljenost na ponovno vzpostavitev dialoga z Rusijo med drugim izrazila francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanska premierka Giorgia Meloni. Za neposredne pogovore z Moskvo se je že pred časom zavzela tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

Po mnenju Kallasove je treba okrepiti pritisk na ruske oblasti, da se bodo dejansko pogajale o koncu vojne v Ukrajini, saj da se trenutno le pretvarjajo.

Kaja Kallas in Tanja Fajon na zasedanju zunanjih ministrov EU
Kaja Kallas in Tanja Fajon na zasedanju zunanjih ministrov EU
FOTO: AP

EU je tako danes Rusijo dodala na seznam jurisdikcij, poslovanje s katerimi je zaradi pomanjkljive ureditve na področju preprečevanja pranja denarja tvegano, je povedala. "To bo upočasnilo in povečalo stroške transakcij z ruskimi bankami," je pojasnila.

Pred četrto obletnico ruske invazije na Ukrajino, ki bo čez manj kot en mesec, pa pripravlja tudi 20. sveženj sankcij proti Moskvi.

Tudi Fajonova podprla okrepitev pritiska na Moskvo

Okrepitev pritiska na Moskvo in pripravo novega svežnja sankcij je podprla tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

Slovenija poleg tega po njenih besedah preučuje, kako bi lahko še pomagala Ukrajini, predvsem na področju energetike. "Zavedamo se, kako veliki so izzivi na strani Ukrajine, da je tu zima, da ljudje trpijo in naredili bomo, kar je v naši moči," je povedala ob robu zasedanja.

Strinjala se je tudi z oceno visoke zunanjepolitične predstavnice unije, da je Ukrajina zaradi silovitih ruskih napadov na energetsko infrastrukturo pred humanitarno katastrofo.

Iranska revolucionarna garda na seznam terorističnih organizacij

Vodje diplomacij držav EU, med njimi Fajonova, so danes razpravljali tudi o dogajanju v Iranu, kjer so oblasti nasilno zatrle proteste, ki so se začeli konec decembra zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa so se spremenili v množično gibanje proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. Ubitih je bilo na tisoče ljudi.

Tanja Fajon na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju
Tanja Fajon na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju
FOTO: AP

Sprejeli so sankcije proti odgovornim za zatiranje protestov, med katerimi so tudi visoki predstavniki iranske revolucionarne garde, hkrati pa je EU iransko revolucionarno gardo uvrstila na seznam terorističnih organizacij.

Preberi še EU odločila: iranska revolucionarna garda je teroristična organizacija

Na dnevnem redu zasedanja, na katerem se je ministrom pri kosilu pridružil tudi visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk, imajo še izvajanje mirovnega načrta za palestinsko enklavo Gaza, ki prehaja v drugo fazo.

 Zunanji ministri EU pa bodo razpravljali tudi o prizadevanjih za končanje ruske agresije na Ukrajino in nadaljnji podpori tej državi, vključno s predlogom za izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu.

Zasedanje bo sicer potekalo v senci nedavnih napetosti med Evropo in ZDA spričo prizadevanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa za zavzetje Grenlandije.

eu ministri sankcije iran rusija
KOMENTARJI78

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peresni
30. 01. 2026 13.13
Po vandalizmu rezanju glav spomenikom s strani članov SDsS in obilice njihove korupcije, se je tudi pošta odločila da umika znamko največjega sina RKC JJ iz prodaje. Vse njegove znamke namreč odpadajo iz pisem. Preiskava je dognala da zato, ker Slovenci pljuvajo na napačno stran znamke
Odgovori
0 0
marker1
30. 01. 2026 19.39
Levaki si radi prisvajate tuje stvari, med njimi tudi vice.
Odgovori
0 0
SpamEx
30. 01. 2026 12.50
Ko ti Kaja Kallas govori se smej in je ne poslušaj. Kitajski pregovor
Odgovori
0 0
mario7
30. 01. 2026 11.50
fajonka je zaskrbljena. Za Slovence ji ni niti malo mar.
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
30. 01. 2026 10.24
Predstava za javnost. Dir krke jasno pove da nobena sankcija ni realizirana v praksi. Komu prodajajo te pravljice? Jim sploh še kdo verjame?
Odgovori
+3
3 0
FIRBCA
30. 01. 2026 10.21
vsak politik bi moral delati za svoj narod ne za svoje intirese. Politik mora razmisljati kod za svojo druzino otroke seveda ce jih ima ce nima tezko tako razmislja. Politik se daje za svoje ljudi zato se ne mores in ne smes z nekom prepirat sploh obrniti hrbet tako delajo proti Rusom oni imajo vse EU nima nic ruski plin kupimo od americanov in nafto in se marsikaj kaj vam ni jasno zakaj yenkiji ne dajo hrbet stran od gospodarstva od Rusije. Dake je treba mal pred rajo poklicat na javni zagovor kaj je obrazlozitev. Ce bi mi bili neutralni in drzali pogajanja imamo koris od obeh strani in se rezitelji smo tako smo kaj ko bo konec vojne. Potem se bo politika zamenjala in bodo po kolenih hodili prosit ce jim bo do nase morale in blaginje v Rusijo. Noro ne razumem, da se gres z njimi kregat.
Odgovori
+1
1 0
marker1
30. 01. 2026 10.06
Naše zunanje ministrstvo se obnaša kot da smo svetovna velesila. Mi smo miniaturna državica, za katero bi bilo bolje če bi skrbela in se brigala samo zase. O svetovnih konfliktih in problemih odločajo velesile. Nas nihče ne bo nič vprašal, ker smo nepomembni. Z nenehnim vtikanjem v svetovne konflikte si pljuvamo sami sebi v skledo. Najbolje pa je, da se vzdržimo mnenja. Rusijo, ZDA, Kitajsko in Izraela je treba pustiti pri miru, ker smo energetsko, ekonomsko in finančno odvisni od njih.
Odgovori
+2
2 0
Jon Bacek
29. 01. 2026 21.47
Tanja naj bo tiho, ker zelo škodi Sloveniji! Ba.b.š.e. se sploh ne zaveda, v kakšen položaj spravlja Slovenijo in njene državljane.
Odgovori
+5
7 2
mario7
30. 01. 2026 12.30
Res ni nič od nje. Je pa vseeno veliko boljša kot je bil logarček. Vsaj Slovenijo ne blati po svetu...
Odgovori
-2
0 2
marker1
30. 01. 2026 12.50
Ne drži. Fajonova je blatila Slovenijo vpričo JJ v evropskem parlamentu. Tudi za to bi morala enkrat odgovarjati.
Odgovori
0 0
kivzfccz
29. 01. 2026 21.32
Putinu se že tresejo gate. Bravo.
Odgovori
+2
4 2
User2472065
29. 01. 2026 21.16
Ena in edina resnica je ta da ste pred 4 leti izvolili vlado ki podpira kriminal vojne po svetu in terorizem. Cez manj kot dva mesca lahko popravite napako, ce pa mislite da ste se pravilno odlocili pa izvolite se enkrat izvoliti iste ljudi, ki vse to podpirajo.
Odgovori
+7
7 0
Vera in Bog
29. 01. 2026 21.10
Izneverila si se borcem nob !
Odgovori
+8
9 1
Mihael12
30. 01. 2026 09.08
Ker so ti borci tako borbeni, bi se lahko šli borit v Ukrajino. Oboroženi so pa že itak. Če se šopirijo z avtomati po Dražgošah, naj pa gredo to sprobat na bojno polje.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
29. 01. 2026 21.02
Zakaj smo pred vojno z Rusijo? Ne vem, vendar vem, da o stvareh odločajo, Pirc, Fajon, Ursula, Kallas, Kos, Thunberg, Baerbock,... Ne vem ali to in kako vpliva?
Odgovori
+4
6 2
NeXadileC
29. 01. 2026 20.57
Raje naj gre kremljati s Kremljem, vsaj sadov bo.
Odgovori
+5
6 1
MiskoPol
29. 01. 2026 20.41
Če prav vidim na slikah, je Fajonova v Bruslju vedno bolj ali manj križem rok. Pravzaprav tako dela še najmanj škode.
Odgovori
+9
11 2
mijavci
29. 01. 2026 20.39
Pošta Slovenije sporoča, da so umaknili znamke s podobami trenutne vlade predvsem Goloba in Fajonove, ker baje odpadajo s kuvert. Po prvih preveritvah je bilo ugotovljeno da so ljudje pljuval na napačno stran. Ostale pošiljke bodo redno dostavljene.
Odgovori
+10
13 3
mario7
30. 01. 2026 12.32
pukl vampir dviguje pošto ali še vedno ne?
Odgovori
0 0
tron3
29. 01. 2026 20.36
Tem v Bruslju se je že čist odpelal!!!
Odgovori
+12
13 1
Betuul
29. 01. 2026 20.21
Komaj čakam, da bodo vitve in da tale Fanon preneha! Moskvo pust pri miru in slo nima nič s tem
Odgovori
+13
14 1
natas999
29. 01. 2026 20.16
ful sm ponosen k je pokimala😁
Odgovori
+2
3 1
Delavec_Slo
29. 01. 2026 20.11
Kura nesposobna, kako se pa kaj brigaš za rešitev arbitraže!!!
Odgovori
+16
17 1
Slavko BabIč
29. 01. 2026 19.25
Mnenje teh zunanjih kljukcev, sploh ni merodajno!
Odgovori
+15
16 1
Slavko BabIč
29. 01. 2026 19.09
A ICE boste tudi razglasili za teroristično organizacijo, EU kravatarji?
Odgovori
+8
12 4
MiskoPol
29. 01. 2026 20.45
Slavko, ICE niso teroristi, oni samo v samoobrambi streljajo teroriste. V hrbet. Deset strelov za vsak slučaj.
Odgovori
+7
8 1
