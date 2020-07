Zunanji ministri EU obsodili spremembo statusa Hagije Sofije v mošejo

Zunanji ministri EU so v Bruslju podprli dvotirni pristop do Turčije - tako preučitev možnosti za umiritev napetosti kot pripravo novih sankcij. Ob tem so obsodili odločitev turških oblasti, da status nekdanje istanbulske katedrale Hagija Sofija spremenijo iz muzeja v mošejo, je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

Josep Borrellje na novinarski konferenci po prvem zasedanju ministrov v Bruslju od uvedbe pandemičnih omejitev, na katerem je Slovenijo zastopal veleposlanik pri EU Iztok Jarc, prebral svoje sklepe z usmeritvami glede nadaljnjih odnosov s Turčijo, ki so jih ministri po njegovih besedah podprli. Izpostavil je široko podporo dvotirnemu pristopu, ki predvideva tako preučitev možnosti za umiritev napetosti kot pripravo dodatnih sankcij zaradi nezakonitega vrtanja nafte in plina v ciprskem morju, pri čemer naj bi šlo za razširitev že obstoječih ukrepov, in sicer seznama posameznikov, kaznovanih s prepovedjo potovanja v unijo in zamrznitvijo premoženja. Poudaril je, da je Turčija za EU pomembna država, s katero želi krepiti odnose, a ob spoštovanju evropskih vrednot, načel in interesov. Obžaloval je zaskrbljujoče dogajanje v vzhodnem Sredozemlju, še posebej v povezavi z Libijo, in poudaril, da se enostranska dejanja Turčije, ki so v nasprotju z interesi EU in njenih članic, morajo končati.

icon-expand Hagija Sofija FOTO: Dreamstime

Ob tem je spomnil na sklepe iz lanskega julija, ko se je EU dogovorila za ukrepe proti Turčiji zaradi vrtanja nafte in plina v ciprskem morju. Ti so vključevali zmanjšanje predpristopne pomoči, omejitev posojil Evropske investicijske banke, odpoved nekaterih političnih srečanj in zamrznitev pogajanj o letalskem sporazumu.