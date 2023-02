Zunanji ministri EU tudi o novih sankcijah proti Rusiji

Poleg tega bodo obravnavali predlog desetega svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, v okviru katerega Evropska komisija predlaga dodatno zaostritev izvoza industrijskega blaga in tehnologije. Predlaga še sankcije proti iranskim podjetjem zaradi dobave dronov Rusiji, pa tudi proti vrsti ruskih vojaških in političnih voditeljev. Ukrepi, ki jih želi EU sprejeti do petkove prve obletnice ruske invazije, so poleg tega namenjeni preprečevanju izogibanja sankcijam.