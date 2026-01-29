EU odločila: iranska revolucionarna garda je teroristična organizacija

Zunanji ministri članic EU so na današnjem zasedanju v Bruslju sprejeli odločilni ukrep in podprli uvrstitev iranske revolucionarne garde (IRCG) na seznam terorističnih organizacij, je danes na omrežju X sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. "Represija ne more ostati brez odgovora. Vsak režim, ki ubije na tisoče lastnih državljanov, si sam koplje grob," je še zapisala. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila politični dogovor o novih sankcijah proti "morilskemu iranskemu režimu" in o označitvi IRGC za teroristično organizacijo. "To je bilo že zdavnaj potrebno," je zapisala na omrežju X. "'Teroristični' je resnično način, kako imenovati režim, ki v krvi zatre proteste lastnega ljudstva," je še dejala in dodala, da Evropa stoji ob strani iranskemu ljudstvu v njegovem pogumnem boju za svobodo.

Iranska revolucionarna garda FOTO: AP

K uvrstitvi IRGC na seznam terorističnih organizacij EU je že v začetku tedna pozval italijanski minister Antonio Tajani, ki je ob prihodu na današnje zasedanje v Bruslju izrazil prepričanje, da bodo ministri sprejeli politično odločitev o tem, v nekaj tednih pa bo sledila še uradna uvrstitev.

EU je ob tem danes ločeno uvedla sankcije proti visokim iranskim uradnikom. Med tistimi, za katere veljajo nove sankcije, ki so jih danes sprejeli zunanji ministri EU, sta notranji minister Eskander Momeni in generalni tožilec Mohamad Movahedi-Aza. Omejevalni ukrepi veljajo tudi za načelnika policije Sejeda Madžida Feiza Džafarija ter štiri poveljnike revolucionarne garde. Skupno je bilo na seznam dodatno uvrščenih 15 posameznikov in šest subjektov, odgovornih za hude kršitve človekovih pravic po nasilnem zatiranju protestov v zadnjih tednih v Iranu, vključno z uporabo nasilja nad protestniki in samovoljnimi pridržanji, je sporočil Svet EU. Omejevalni ukrepi vključujejo prepoved vstopa v EU in zamrznitev premoženja. V zvezi s kršitvami človekovih pravic v Iranu je sedaj na seznamu skupno 247 posameznikov in 50 subjektov.

EU se je tako odzvala na nasilno zatiranje protestov, ki so se v Iranu začeli konec decembra zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa so se spremenili v množične demonstracije proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. Ubitih je bilo več tisoč ljudi.

Oblasti v Teheranu so ta mesec nasilno zatrle protivladne proteste. EU je obenem sprejela sankcije proti odgovornim za zatiranje protestov, v katerih je bilo ubitih na tisoče ljudi. FOTO: Profimedia

Nove ukrepe je unija sprejela tudi proti več uradnikom zaradi iranske podpore ruski agresiji proti Ukrajini. Svet EU je tudi uvedel dodatne sankcije proti štirim posameznikom in šestim subjektom zaradi iranske vojaške podpore ruski agresiji proti Ukrajini, zlasti v zvezi z razvojem in proizvodnjo brezpilotnih letalnikov in raketnih sistemov. Svet je tudi razširil prepoved izvoza iz EU v Iran na dodatne tehnologije in materiale, ki se uporabljajo pri razvoju in proizvodnji dronov in raket.

Slovenija se strinja

Slovenija se z uvrstitvijo IRGC na seznam terorističnih organizacij Evropske unije strinja, je danes ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju povedala ministrica Tanja Fajon.

Tanja Fajon je na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju poudarila, da si ne želi zapirati diplomatskih kanalov s Teheranom. FOTO: AP