Voyo.si
Tujina

EU odločila: iranska revolucionarna garda je teroristična organizacija

Bruselj, 29. 01. 2026 17.16 pred 1 uro 3 min branja 31

Avtor:
Ti.Š. STA
Iranska revolucionarna garda

Zunanji ministri EU so v Bruslju dosegli dogovor o uvrstitvi iranske revolucionarne garde na seznam terorističnih organizacij. EU je ob tem uvedla sankcije proti odgovornim za nasilno zatiranje nedavnih protivladnih protestov v Iranu. Med sankcioniranimi so tudi iranski notranji minister in generalni tožilec ter več poveljnikov IRGC. Z uvrstitvijo IRGC med teroristične organizacije se sicer strinja tudi Slovenija.

Zunanji ministri članic EU so na današnjem zasedanju v Bruslju sprejeli odločilni ukrep in podprli uvrstitev iranske revolucionarne garde (IRCG) na seznam terorističnih organizacij, je danes na omrežju X sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. "Represija ne more ostati brez odgovora. Vsak režim, ki ubije na tisoče lastnih državljanov, si sam koplje grob," je še zapisala.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila politični dogovor o novih sankcijah proti "morilskemu iranskemu režimu" in o označitvi IRGC za teroristično organizacijo. "To je bilo že zdavnaj potrebno," je zapisala na omrežju X. "'Teroristični' je resnično način, kako imenovati režim, ki v krvi zatre proteste lastnega ljudstva," je še dejala in dodala, da Evropa stoji ob strani iranskemu ljudstvu v njegovem pogumnem boju za svobodo.

Iranska revolucionarna garda
Iranska revolucionarna garda
FOTO: AP

K uvrstitvi IRGC na seznam terorističnih organizacij EU je že v začetku tedna pozval italijanski minister Antonio Tajani, ki je ob prihodu na današnje zasedanje v Bruslju izrazil prepričanje, da bodo ministri sprejeli politično odločitev o tem, v nekaj tednih pa bo sledila še uradna uvrstitev.

Preberi še Iranska revolucionarna garda: Hanijo ubil izstrelek kratkega dosega

EU je ob tem danes ločeno uvedla sankcije proti visokim iranskim uradnikom. Med tistimi, za katere veljajo nove sankcije, ki so jih danes sprejeli zunanji ministri EU, sta notranji minister Eskander Momeni in generalni tožilec Mohamad Movahedi-Aza. Omejevalni ukrepi veljajo tudi za načelnika policije Sejeda Madžida Feiza Džafarija ter štiri poveljnike revolucionarne garde.

Skupno je bilo na seznam dodatno uvrščenih 15 posameznikov in šest subjektov, odgovornih za hude kršitve človekovih pravic po nasilnem zatiranju protestov v zadnjih tednih v Iranu, vključno z uporabo nasilja nad protestniki in samovoljnimi pridržanji, je sporočil Svet EU.

Omejevalni ukrepi vključujejo prepoved vstopa v EU in zamrznitev premoženja. V zvezi s kršitvami človekovih pravic v Iranu je sedaj na seznamu skupno 247 posameznikov in 50 subjektov.

Preberi še Zunanji ministri EU o sankcijah proti Iranu in Rusiji

EU se je tako odzvala na nasilno zatiranje protestov, ki so se v Iranu začeli konec decembra zaradi poglabljajoče se gospodarske krize, nato pa so se spremenili v množične demonstracije proti avtoritarnemu teokratskemu režimu. Ubitih je bilo več tisoč ljudi.

Oblasti v Teheranu so ta mesec nasilno zatrle protivladne proteste. EU je obenem sprejela sankcije proti odgovornim za zatiranje protestov, v katerih je bilo ubitih na tisoče ljudi.
Oblasti v Teheranu so ta mesec nasilno zatrle protivladne proteste. EU je obenem sprejela sankcije proti odgovornim za zatiranje protestov, v katerih je bilo ubitih na tisoče ljudi.
FOTO: Profimedia

Nove ukrepe je unija sprejela tudi proti več uradnikom zaradi iranske podpore ruski agresiji proti Ukrajini.

Svet EU je tudi uvedel dodatne sankcije proti štirim posameznikom in šestim subjektom zaradi iranske vojaške podpore ruski agresiji proti Ukrajini, zlasti v zvezi z razvojem in proizvodnjo brezpilotnih letalnikov in raketnih sistemov.

Svet je tudi razširil prepoved izvoza iz EU v Iran na dodatne tehnologije in materiale, ki se uporabljajo pri razvoju in proizvodnji dronov in raket.

Slovenija se strinja

Slovenija se z uvrstitvijo IRGC na seznam terorističnih organizacij Evropske unije strinja, je danes ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju povedala ministrica Tanja Fajon.

Tanja Fajon je na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju poudarila, da si ne želi zapirati diplomatskih kanalov s Teheranom.
Tanja Fajon je na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju poudarila, da si ne želi zapirati diplomatskih kanalov s Teheranom.
FOTO: AP

Kot je dejala Fajonova, na zasedanju ni nasprotovala temu, da se iransko revolucionarno gardo uvrsti na seznam terorističnih organizacij. Dodala je, da ne pričakuje, da bi to imelo kakšne posledice za diplomatske odnose s Teheranom, kjer ima Slovenija tudi svoje veleposlaništvo.

"Seveda si ne želimo zapirati diplomatskih kanalov," je poudarila in dodala, da je ministrstvo praktično vsak dan v stiku z veleposlaništvom v Iranu.

Povedala je še, da je Slovenija na dvostranski ravni iranskim oblastem zelo jasno sporočila, kaj delajo narobe in kaj pričakuje od njih.

Iran Iranska revolucionarna garda teroristična organizacija EU

KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emil23
29. 01. 2026 18.43
Izraelu ni uspelo z raketami, zdaj pa jim očitno uspeva z medijsko vojno. Mislite, da bodo Izraelske podgane pozabile kako so se morale predati nekaj časa nazaj.
Odgovori
0 0
SpamEx
29. 01. 2026 18.41
Ne razumem zakaj bi se izpostavljali glede na to kako blizu smo
Odgovori
0 0
tornadotex
29. 01. 2026 18.39
Torej po tej odredbi je EU že dala signal, da lahko Američani mirne duše brišejo Iransko vojsko...Začelo se bo...
Odgovori
+3
3 0
robinhud
29. 01. 2026 18.41
spet bodo nekateri lahko huronsko navijal!
Odgovori
0 0
robinhud
29. 01. 2026 18.38
in katero teroristično dejanje so izvršili? za muriko vemo da so ugrabili predsednika druge države kar je mednarodni kriminal!
Odgovori
+3
3 0
prdara
29. 01. 2026 18.35
spet porivamo nos tja kjer nam ni mesto
Odgovori
+0
1 1
kr en33
29. 01. 2026 18.32
Kaj pa bido hlapci izjavili drugega??
Odgovori
+0
1 1
vlahov
29. 01. 2026 18.30
To je edina zadeva , da je EU moralno in odgovorno uredila . V mesecu dni je ajatola pobil 18.000 -35.0000 naroda
Odgovori
+3
4 1
robinhud
29. 01. 2026 18.37
kakšnega naroda ? to so isti plačanci iz tujine kot ste vi šufti!ozitoma ti nimaš nič od tega tvoji idoli pa veliko!
Odgovori
+0
1 1
Jejzus
29. 01. 2026 18.28
Čakam kdaj bo vrla EU odločila in Ameriški ICE uvrstila na teroristični seznam. Predvidevam, da takoj po olimpijskih igrah.
Odgovori
+3
5 2
xoxotox6
29. 01. 2026 18.28
uf sedaj se je znašel še dražgoški hesbolah ki jih neomajno podpira med temi ptiči ki skupaj letijo??????
Odgovori
+1
3 2
SpamEx
29. 01. 2026 18.25
Čemu to koristi?
Odgovori
+2
3 1
boslo
29. 01. 2026 18.27
Čiščenju
Odgovori
+1
2 1
vlahov
29. 01. 2026 18.23
Tanja bo pristala na helikopterju in v ZDA na sojenje .
Odgovori
+1
3 2
Odrešenik666
29. 01. 2026 18.20
Ubijajo protestnike na ulici kot ISE v USA.
Odgovori
-1
4 5
sivabrada
29. 01. 2026 18.20
Tanja bo slabe volje,ona podpira hamas ki je teroristična organizacia,le tega pa podpira Iran.
Odgovori
+3
5 2
vlahov
29. 01. 2026 18.17
Hvala Bogu , da se 1. eu pokaže pozitivno.
Odgovori
+2
3 1
Gorci34
29. 01. 2026 18.12
evropa je pa top daj ne ga srat
Odgovori
-1
2 3
Darko32
29. 01. 2026 18.08
Kaj se smešimo. Istega ranga je ICE v ZDA. Oboji izvajajo isto politiko vsak za svojo državo.V AMriki streljajo vsepovprek in kršijo zakone svoje in celo sodišča moraj oodrejati, da so dolžni spoštovati zakone. TOrej ZDA učijo druge o demokraciji in sočasno vidimo, da je če daš oboje na tehnico isti šmorn. Zato to z obtožbami kdo je bolj terorističen je odvisno kdo si to razlaga.
Odgovori
+1
6 5
kr en33
29. 01. 2026 18.33
Skupno je, da so oboje zanetile zda…
Odgovori
+0
2 2
Primož Roži? 1
29. 01. 2026 18.07
BEDAKI
Odgovori
-7
1 8
JohannDoe
29. 01. 2026 18.05
@kranjski "Največje in najmočnejše teroristične organizacije so amerika in evropa." ------ Iranska muslimanska garda in ajatole so pa naši zaveznik pa to.
Odgovori
+2
4 2
Kranjski domoljub
29. 01. 2026 18.11
Lej vsem jasno da hočejo okrast irance samo tebi ne. Če pa irancem ne paše ajatola in garda naj jih sami zamenjajo ne pa da se sin prejšnega diktatorja odločil da bo on zdej vodili državo. Poslal teroriste da ubijejo par tisoč policajev v državi in nardijo anarhijo. In ti bi podru tega ameriškega podstreška
Odgovori
-3
2 5
Kranjski domoljub
29. 01. 2026 18.23
Kdo si ti da boš ubijal ljudi po drugih državah in menjal oblast ko ti to zapaše ??? Madura so ugrabil ker jim nafto noče prodat. Kdo si ti da boš govoril kdo bo komu kaj prodajal. Vsiljujejo neko demokracijo, reklamirajo svobodo, realanost pa je nekja drugega. Amerika posiljuje celi svet s svojo vojsko, kradejo za par bogatašev v ameriki. Menjajo legitimne precednke podpirajo pa savdisko šeriatsko pravo, izraelski fašizem in genocid v palestini in južno ameriške kartele ki so blagoslovom cie povečalo prodajo kokaina na najvišjo možno raven. In oni bi kao obtožil madura da je vodja kartel. Pa amerika je bruka od države. Osramtijo se v sako novo potezno. Da ne pozabim na narkomane in brezdomce vse povsod. niso zmožni niti redno smeti pobirat. raspadajo se zato je treba nekoga okrast.
Odgovori
+0
2 2
boslo
29. 01. 2026 18.28
Prav je, da se vzhod in jug očistita
Odgovori
-1
0 1
Bolfenk2
29. 01. 2026 17.32
Po isti logiki se lahko tudi EU komisijo proglasi za teroristično organizacijo. Z miljardami evrov in gorami orožja sponzorirajo vojno v Ukraini, kjer zaradi tega umirajo milijoni ljudi.
Odgovori
+10
16 6
Kod.
29. 01. 2026 17.58
Če ne bi misjonar iz Kremlja vodil sveto misijo v Ukrajini,tudi orožja ne bi noben pošiljal
Odgovori
+0
4 4
Kranjski domoljub
29. 01. 2026 17.28
V evropi bo treba zvolit ljudi z drugačnim razmišlanjem ker tile so nasnifani spranci.
Odgovori
+9
14 5
