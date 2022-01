Zunanji ministri Nata o varnostnih vprašanjih in Rusiji

Zasedanje, na katerem bo sodeloval tudi slovenski zunanji minister Anže Logar , bo namenjeno posvetovanju med zaveznicami glede varnostnih razmer v in okoli Ukrajine, predvsem v luči pogovorov med predstavniki ZDA in Rusije v Ženevi, ki se začenjajo v nedeljo, in srečanja Sveta Nato-Rusija prihodnjo sredo.

Svet Nato-Rusija, ki vključuje 30 članic zavezništva in Rusijo, se je zadnjič sestal julija 2019, od takrat pa so bili odnosi med stranema v okviru tega mehanizma za posvetovanja in sodelovanje zamrznjeni.

Zahodne države skrbi kopičenje ruskih vojakov ob ukrajinski meji in na priključenih ozemljih v Ukrajini, kar po njihovem mnenju kaže na morebitno novo invazijo na to državo, potem ko si je Rusija leta 2014 priključila Krim.

Rusija te načrte zanika in Zahodu očita, da sam spodbuja napetosti. Od ZDA in Nata v zameno za zmanjšanje napetosti na meji z Ukrajino pričakuje varnostne zaveze, da se zavezništvo ne bo širilo na vzhod in da ne bo prišlo do nameščanja ofenzivnega orožja blizu ruske meje.