Župan Banjaluke Dodiku izklopil luči, gretje in vodo

"Vsem institucijam, ki nam dolgujejo za gretje, bomo izklopili gretje. Ničesar ne bomo plačevali ustanovam. Če oni odvzemajo Banjaluki in varčujejo na njen račun, bomo tudi mi varčevali na njihov račun," je bil jasen župan Banjaluke.

Spor med politikoma Republike Srpske je dosegel vrelišče po tem, ko je vlada RS predlagala ukinitev dela prihodkov mestom, ki imajo več kot 100 tisoč prebivalcev. Ta denar pa Dodikova vlada namerava razdeliti med manj razvite občine. Stanivuković zahteva, da vlada RS predlog opusti. "Pokličite Banjaluko na pogovor, ko želite odločati o njej," je dejal in vprašal, kje naj mesto dobi denar, ki bi mu ga odvzeli, ter opozoril, da ima mesto že sprejet proračun.

Svoje grožnje je v petek tudi uresničil in ugasnil luči pred uradom predsednika Republike Srpske, Milorada Dodika . Poleg tega pa je stavbi tudi zaprl vodo, z betonskimi pregradami pa je zaprl parkirišče, ki ga uporabljajo zaposleni na vladi te manjše entitete BiH. Po tem, ko je policija v večernih urah odstranila betonske pregrade, je Stanivuković dostop parkirišče onemogočil z gasilskimi vozili, pri tem pa je poudaril, da to lahko stori, saj je parkirišče tako ali tako v lasti mesta.

Stanivuković se je od prve izvolitve na fukcijo leta 2020 uveljavil kot eden najvidnejših vodij opozicije, kaže pa tudi ambicije, da bi prevzel vodstvo stranke Partije demokratskega progresa (PDP), ki je opozicija Dodikovi stranki. Kljub Dodikovim naporom na letošnjih lokalnih volitvah, da bi z županskega stolčka vrgel Stanivukovića, je ta znova prepričljivo zmagal. Dodikovo potezo, da večjim mestom, kot sta Banjaluka in Bijeljina, zmanjša delež proračunskih sredstev, Stanivukovićv vidi kot poskus nagajanja opoziciji.

Dodik je Stanivukovića obtožil, da je šovinist, lažnivec in manipulator. Zapisal je, da je Banjaluka v času aktualnega župana zavita v temo in da je denarja v mestu dovolj, da pa bo moral župan nekaterim pojasniti, kako ga zapravlja.

Na ugašanje luči pa se je poetično odzval z objavo na družbenem omrežju X. "Kot predsednik imam enako rad vsa naša mesta, vsa sestavljajo Republiko Srbsko. Vsaka vas in vsako mesto je naša republika. Ni časa za prepir. Veliko jih okoli nas čaka, da bomo mi, tako majhni, drug drugemu začeli ugašati luči. To niso luči predsedniške stavbe, so luči, ki pravijo, da obstajamo. Nekdo želi 'ugasniti luč' v celotni Republiki Srbski. Tega ne bom nikoli dovolil," je na omrežju X zapisal Dodik.

O predlogu zakona, s katerim bi uvedli spremembe pri delitvi proračunskih sredstev mestom, bodo poslanci predvidoma glasovali 10. decembra.