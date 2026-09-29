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Župan Beograda naj bi na ulici napadel mestno svetnico in jo udaril v nos

Beograd, 29. 09. 2026 06.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Tanja Mićić

Mestna svetnica v Beogradu Tanja Mićić iz gibanja Kreni-Promeni trdi, da jo je napadel župan Beograda Aleksandar Šapić in jo udaril v nos. Incident se je zgodil v Novem Beogradu, kjer živi Mićićeva in kjer je, kot pravi, sprehajala psa z možem. Za Nova.rs je povedala, da sta srečala Šapića, nakar se jima je približal in se začel prepirati z njima.

Po besedah Tanje Mićić jo je Aleksandar Šapić najprej udaril po roki, ko je poskušala vzeti mobilni telefon, nato pa jo je, ko je stala med njim in možem, udaril v nos. "Zamahnil je in me udaril po nosu, tako da mi je iz nosu takoj začela teči kri," je povedala. 

Gibanje Kreni-Promeni (Začni-Spremeni) trdi, da ima opozicijska svetnica zlomljen nos. Po incidentu je Mićićeva napovedala, da gre k zdravniku in policiji, da bi podala izjavo.

Policija je nato prispela na kraj dogodka, na objavljenih posnetkih pa je videti, kako Šapić po pogovoru s policijo vstopa v policijsko vozilo.

Na kraj dogodka je prispel tudi vodja skupine Kreni-Promeni Savo Manojlović. Na posnetku ga je mogoče slišati, kako Šapića sprašuje, kako je lahko udaril žensko, na kar Šapić odgovori: "Jaz, da sem jo udaril? Oh, ne pretvarjaj se."

Mičićeva tudi trdi, da je župan njenega moža spodbujal, naj stopita na stran, da se bosta spopadla s pestmi. Po njenih besedah je sosed poklical policijo, policisti pa so prispeli po približno 20 minutah.

Srbska policija o dogodku še ni objavila uradnih informacij.

V Srbiji je po odstopu predsednika Aleksandra Vučića v polnem teku predvolilna kampanija za volitve v parlament. 

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aleksandar šapić tanja mičić

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