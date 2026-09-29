Župan Beograda naj bi na ulici napadel mestno svetnico in jo udaril v nos

Po besedah Tanje Mićić jo je Aleksandar Šapić najprej udaril po roki, ko je poskušala vzeti mobilni telefon, nato pa jo je, ko je stala med njim in možem, udaril v nos. "Zamahnil je in me udaril po nosu, tako da mi je iz nosu takoj začela teči kri," je povedala.

Gibanje Kreni-Promeni (Začni-Spremeni) trdi, da ima opozicijska svetnica zlomljen nos. Po incidentu je Mićićeva napovedala, da gre k zdravniku in policiji, da bi podala izjavo.

Policija je nato prispela na kraj dogodka, na objavljenih posnetkih pa je videti, kako Šapić po pogovoru s policijo vstopa v policijsko vozilo.

Na kraj dogodka je prispel tudi vodja skupine Kreni-Promeni Savo Manojlović. Na posnetku ga je mogoče slišati, kako Šapića sprašuje, kako je lahko udaril žensko, na kar Šapić odgovori: "Jaz, da sem jo udaril? Oh, ne pretvarjaj se."

Mičićeva tudi trdi, da je župan njenega moža spodbujal, naj stopita na stran, da se bosta spopadla s pestmi. Po njenih besedah je sosed poklical policijo, policisti pa so prispeli po približno 20 minutah.

Srbska policija o dogodku še ni objavila uradnih informacij.

V Srbiji je po odstopu predsednika Aleksandra Vučića v polnem teku predvolilna kampanija za volitve v parlament.