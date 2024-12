Župan Dornave, vpleten v srečanje z mladoletniki, odstopil

Dornavski svetniki so tajništvu občine ta teden izročili pobudo za sklic izredne seje, s katero so župana pozvali k odstopu - pod pobudo se je podpisalo vseh 11 članov sveta. Po njihovem mnenju bi bil odstop edina možna moralna poteza, ki bi jo župan lahko storil, potem ko se je izvedelo, da naj bi bil vpleten v srečanje z mladoletniki na območju Poljčan.

Župan občine Dornava Matej Zorko je osumljen, da je mladoletnika, mlajšega od 15 let, nagovarjal k spolnemu stiku, so potrdili na okrožnem državnem tožilstvu. Sredi oktobra ga je skupina mladih v okolici Poljčan pretepla in mu ukradla avtomobil. Zorko je nato sam poklical policijo, zdaj pa poleg četverice mladoletnikov, ki so ga napadli, preiskujejo tudi njega. Da ni šlo za rop in da naj bi se župan ujel v past, ozadje razkrivajo lokalni mediji.

V soboto, 19. oktobra, okoli 16. ure se je policija oglasila na klic moškega, ki ga je v okolici Poljčan napadla četverica mladeničev. Pretepli so ga, ga okradli in se odpeljali z njegovim avtomobilom, so takrat zapisali v policijskem poročilu. A takrat nihče še ni slutil, da ni šlo zgolj za naključni rop.

"Danes okrog 16. ure smo bili na PU Maribor obveščeni o kaznivem dejanju ropa na območju PP Slovenska Bistrica. Po prvih informacijah naj bi do moškega v okolici Poljčan pristopilo več moških, eden naj bi ga udaril, potem pa naj bi moškemu odtujili ključe vozila in druge predmete ter se z vozilom oškodovanca odpeljali," je zapisano v policijskem poročilu, ki smo ga mediji prejeli 19. oktobra.

"Še poteka intenzivna kriminalistična preiskava kaznivega dejanja nasilništva, ki jo usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, pri čemer so bile identificirane štiri mladoletne osebe. V povezavi z dogodkom oz. preiskavo dodajamo, da preverjamo tudi obstoj znakov morebitnih drugih kaznivih dejanj," je potrdila Anita Kovačič iz policijske uprave Maribor.

Slab mesec kasneje je v javnosti namreč zaokrožila novica, da je rop prijavil 37-letni župan Dornave Matej Zorko. Kaj naj bi tisto sobotno popoldne s štirimi mladoletniki počel v Poljčanah, razkriva portal Lokalec.si. Četverica naj bi, domneva lokalni medij, županu nastavila past. Na družbenih omrežjih naj bi se predstavili kot 14-letnik, si z Zorkom dopisovali in ga 19. oktobra zvabili na intimno srečanje. Menda zaradi jeze, še poroča medij, ker naj bi se župan že prej dogovarjal za tovrstna srečanja.

To so hude obtožbe, po katerih se je Zorko popolnoma umaknil iz javnosti in prenehal odgovarjati na novinarska vprašanja vse do petkove občinske seje, ko so ga z očitki soočili lokalni novinarji. Novinarji so ga vprašali, kaj se je dogajalo v Poljčanah, on pa je odgovoril, da izjav na to temo ne daje. "Ker stvari še niso razjasnjene in nimam kaj izjavljati," je dejal.